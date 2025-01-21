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Чехии следует подготовиться к волне предвыборной дезинформации, считает глава BIS

Новости 420on
23 января 2025
11:30
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В связи с предстоящими выборами в Палату депутатов Чешская Республика может столкнуться с попытками повлиять на ход предвыборной гонки. Директор Службы информации и безопасности (BIS) Михал Коуделка обратил внимание на опасность, которую представляет для демократических процессов, в частности, Российская Федерация, а также деятельность чешской дезинформационной среды. По его словам, социальные сети и платформы, такие как TikTok, должны взять на себя больше ответственности за регулирование контента.
«Чешская Республика, несомненно, входит в число государств, которым Российская Федерация отдает приоритет в плане подрывных, информационных, киберопераций и операций по оказанию влияния», — заявил глава BIS Михал Куделка. Он также отметил, что способность и мотивация российских властей проводить подобные операции со временем возрастают.

По его словам, учитывая, что во второй половине сентября в Чешской Республике пройдут выборы в Палату депутатов, весьма вероятно, что Чешская Республика окажется в сфере интересов различных дезинформационных групп. Как и в прошлом, можно ожидать распространения дезинформации и лжи, которые появляются в социальных сетях и на платформах.

«После пандемии COVID-19 в нашей стране укрепилась дезинформационная среда, расширяющая свое содержание за счет включения любых новых тем, вызывающих общественную реакцию», — сказал Куделка. Он вспомнил, среди прочего, нападки из-за вакцинации, разоблачение того, что взрывы в Врбетице были организованы агентами ГРУ и реакцию на поддержку атакованной Украины.

«А какова реальность?» Вакцинация спасла тысячи жизней, полицейские расследования подтвердили роль агентов ГРУ, мы не замерзли и не покупали топливо по сто крон за литр. То есть дезинформаторы бессовестно лгали, и этого можно ожидать и в предвыборный период», — пояснил он.

Платформы должны взять на себя ответственность

В целом, по мнению Куделки, необходимо сосредоточиться на последовательном соблюдении внутренних нормативных правил Европейского Союза. «Нам необходимо подтолкнуть операторов цифровых платформ, таких как TikTok, к большей прозрачности, чтобы можно было быстрее обнаруживать недостоверный контент в сетях», — добавил он.

Ключевым регулированием в этом отношении является европейская директива, известная как Закон о цифровых услугах (DSA). Директива нацелена в первую очередь на крупные цифровые платформы и делает упор на защиту конфиденциальности пользователей и более эффективные меры против противозаконного контента и дезинформации. Платформам грозят крупные финансовые штрафы за несоблюдение правил.

По мнению аналитика Йозефа Шлерки, президентские выборы в Румынии являются предупреждающим примером силы социальных сетей. Они были отменены в начале декабря после того, как кандидат от ультранационалистов и поклонник Владимира Путина Калин Георгеску победил в первом туре. Власти страны раскрыли масштабную кампанию в социальной сети TikTok, которая была оплачена и организована из-за рубежа, вероятно, из России.

«Это было похоже на то, как будто кто-то взломал крупнейшую телевизионную станцию ​​в стране». «Произошла манипуляция алгоритмом, определяющим, что увидит каждый пользователь», — рассказал аналитик на семинаре. Кампания была создана вопреки правилам, запрещающим политическую рекламу в сети.

Чешская контрразведка уже давно отслеживает иностранное вмешательство, которое в основном исходит из России. Куделка назвал, например, видеоролик, распространявший дезинформацию о предстоящей мобилизации перед президентскими выборами 2023 года, президентских выборах в США 2016 года, Brexit или сайт «Голос Европы», через который пророссийские силы пытались влиять на европейскую политику.
выборы социальные сети интернет Чехия
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