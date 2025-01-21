«Непрерывность преподавания иностранных языков в школе — это утопия», — считают специалисты

Нередки случаи, когда при переходе в среднюю школу ученики оказываются не в состоянии продолжить изучение второго иностранного языка. Либо в новой школе нет такого языка, и ученик не может закрепить навыки, полученные в начальной школе, и вынужден начинать учить новый язык, либо в школе есть выбранный иностранный язык, но не все изучали его в начальной школе, и ученик вынужден начинать все с самого начала.



Оба эти случая демотивируют, но, по нашему мнению, преемственность в обучении второму иностранному языку при переходе в среднюю школу не может быть обеспечена никакими мерами, резолюциями, предложениями или рекомендациями экспертов. Она полностью зависит от учителей, имеющихся в штате школы. Очевидно, что ученики будут выбирать среднюю школу в зависимости от профиля обучения, а не от того, какой второй иностранный язык предлагается там, и поэтому преемственность по-прежнему будет отсутствовать.



Мы также не видим никакого решения в этой области в виде новых выпускников педагогических факультетов. Неопределенная ситуация с обязательным/необязательным/факультативным/нефакультативным преподаванием второго иностранного языка на момент пересмотра Рамочной образовательной программы (RVP) также, вероятно, привела к нехватке новых выпускников в школах. Изучение предмета с неопределенным будущим, возможно, заставило некоторых передумать...



Однако существует также проблема с непрерывностью преподавания английского как первого иностранного языка. По данным учителей средних школ, уровень учеников, поступающих в первый класс средней школы, в настоящее время колеблется от A1 (эти ученики даже не соответствуют требуемому уровню на выходе из начальной школы) до C1. Более слабые пытаются наверстать то, что они не выучили в начальной школе, а продвинутые школьники (уровень которых, как правило, обусловлен не только школьным преподаванием) стагнируют.



В этой ситуации решение повысить уровень английского языка в начальной школе до B1 для всех учеников представляется нам весьма сложным, поскольку значительный процент школьников не дотягивает даже до обязательного уровня A2.





Единственные доступные объективные данные об уровне владения английским языком школьниками в Чешской Республике представлены только результатами дидактического теста в рамках государственной части экзамена на аттестат зрелости по английскому языку AJ. Однако эти данные касаются только рецептивных навыков (аудирование и чтение) и выпускников. Данные по уровню подготовки учащихся, не прошедших аттестацию, отсутствуют.



Результаты экзаменов на аттестат зрелости показывают, что даже не все выпускники средних школ достигают уровня B1 на выходе. В этих условиях, а также учитывая нынешнюю нехватку квалифицированных учителей иностранных языков (согласно ежегодному отчету Чешской школьной инспекции, в 2022/2023 учебном году преподавание иностранных языков в более чем половине школ осуществлялось несертифицированными учителями), мы не считаем уровень B1 по английскому языку уровнем, достижимым для всех учеников начальной школы.



Трудностью также является введение обязательного обучения английскому языку с 1 класса. Несмотря на то, что это решение учитывает знания о важности начала обучения иностранным языкам в самом раннем возрасте, оно, к сожалению, не отражает текущую ситуацию в школах, где не хватает учителей для такого обучения. Существует риск, что в процессе неквалифицированного обучения дети приобретут неприемлемые привычки (произношение, структура языка, плохое отношение к языку и т.д.), от которых впоследствии будет сложно отказаться.



Эксперты AMATE, давно занимающиеся преподаванием иностранных языков детям младшего возраста, предлагают помощь в решении хотя бы самых актуальных затруднений. В частности, они готовят тренинг для учителей, которые с 2027 года будут обязаны преподавать английский язык в первых классах. Учителя узнают об основных особенностях, принципах и методах преподавания иностранного языка детям младшего возраста. В программу также входит подготовка соответствующих материалов для целевой группы и методическая поддержка учителей в их использовании. Однако до сих пор мы не получили ответа на наше предложение ни от Министерства образования, ни от Национального института образования.