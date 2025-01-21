В Чехии растет интерес к криптовалюте. Каждая вторая проданная монета — это биткоин

Чешская криптовалютная биржа Anycoin в прошлом году почти утроила свой оборот — с 2 миллиардов до 5,9 миллиарда крон. Из них 3,6 миллиарда составили покупки, а 2,3 миллиарда — продажи криптовалют. По данным Anycoin, более половины оборота пришлось на биткоины.



Криптовалютная биржа занимается продажей и покупкой криптовалют за обычные деньги, например, кроны, в соответствии с требованиями клиентов. В настоящее время Anycoin позволяет покупать и продавать около 200 криптовалют. Помимо Bitcoin, наибольшую долю занимают Ethereum и Tether, за которыми следуют Solana, Cardano и Ripple.



Данные компании, имеющей наибольшее количество пользователей на чешском рынке, показывают, что все демографические группы экономически активного возраста инвестируют в криптовалюты.



«Мы фиксируем смену тренда: раньше в криптовалюты в основном инвестировали энтузиасты технологий и свободы; сегодня инвестируют также те, кто хочет диверсифицировать свой портфель и сохранить стоимость своих денег. Наши пользователи представляют все возрастные группы», — сказал Марек Кирш, соучредитель Anycoin.



«В прошлом году клиенты купили больше, чем продали. Единственным исключением стал ноябрь, когда цена биткоина взлетела выше 90 000 долларов, и это был момент, когда продажи превысили покупки», — описывает Кирш. Всего за шесть лет работы Anycoin обработала 1,7 миллиона заказов на сумму 12,7 миллиарда крон.



Размер рынка



Результаты Anycoin показывают, что размер рынка криптовалют в Чешской Республике больше, чем сообщалось ранее. В то время как оценки конкурирующего трейдера Bit.plus за прошлый год давали объем рынка в 4,2 миллиарда крон, Кирш оценил размер примерно в 10 миллиардов крон, включив в него собственные данные, которые он еще не опубликовал.



«В последние месяцы мы заметили, что в публичном пространстве появился ряд неточных данных относительно объема торговли криптовалютой, поэтому мы решили, хотя никогда раньше этого не делали, представить внутренние цифры и установить данные о торговле в перспективе», — объясняет он.



«Это объем с поправкой на обмены и зарубежные услуги, я говорю только о биржах в Чешской Республике, в противном случае он мог бы быть вдвое больше». Роботы торгуют на фондовых биржах и торгуют большими объемами денег. То же самое касается и иностранных услуг — точные цифры определить невозможно, а оборот там может составлять миллиарды крон, объясняет Кирш SZ Byznys.



Он оценивает объем в 10 миллиардов, основываясь на приблизительной рыночной доле пользователей Anycoin, которая насчитывает более 100 000. «И мы знаем точные объемы для нашей биржи. Когда мы знаем наши цифры и долю рынка, мы можем оценить размер рынка с помощью простого расчета», — добавляет он.



Трейдер Bit.plus заявил, что не включает в статистику, в частности, незащищенные транзакции и криптовалюты, хранящиеся у третьих лиц.



«Мы торгуем только теми криптовалютами, которыми владеем и контролируем, и соответствующим образом формируем статистику по всему рынку. Они не включают в себя небезопасные транзакции, криптовалюту, хранящуюся у третьих лиц, и различные так называемые шиткоины. Наша статистика документирует криптовалюту, которую мы храним, и кошельки, на которых она хранится для наших клиентов», — говорит директор Bit.plus Мартин Странски SZ Byznys.



«В отличие от других, мы уже несколько лет регулярно предоставляем и открыто публикуем данные. Компании обязаны по закону публиковать свои результаты, поэтому они должны предоставлять данные из своих кошельков и других мест, где они хранят криптовалюту», — отмечает он.



Чешская ассоциация криптовалют также приводит численные объемы торговли, которые были представлены для SZ Byznys ее председателем Франтишеком Винопалом.



«На основании данных и оценок, предоставленных ассоциации ее членами и другими заинтересованными сторонами, можно утверждать, что объем торговли криптовалютой в Чешской Республике в долгосрочной перспективе растет». В 2021 году объем торгов составил около 17 миллиардов крон, в 2022 году — от 25 до 30 миллиардов крон, а в 2023 и 2024 годах мы оцениваем объем торгов в диапазоне от 30 до 50 миллиардов крон.



По данным ассоциации, основная доля этих объемов приходится на криптовалютные биржи и валютные биржи. «Цифры ассоциации основаны на агрегированных данных и внутренних оценках, поэтому мы считаем их репрезентативным взглядом на весь рынок Чешской Республики», — заключает Винопал.