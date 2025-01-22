Опрос: чехи смотрят в будущее позитивно, но в Словакии оптимизм угас

Ожидания чехов на 2025 год

«В целом чехи и чешки смотрят в будущее с оптимизмом. В общей сложности 55% населения ожидают, что этот год будет лучше или, по крайней мере, не хуже предыдущего. Годом ранее так считали только 47% населения», — сказал Адам Блиштян из NMS.





Как напомнили в агентстве, в прошлом году прогнозы в отношении 2024 года были еще хуже. 26% людей были настроены оптимистично, а 21% считал, что год будет таким же.





Самыми большими оптимистами являются молодые люди до 28 лет, в группе которых 77% респондентов верят в лучший или такой же успешный год. Среди миллениалов — людей в возрасте от 29 до 36 лет — этот показатель составляет 71%. В других возрастных группах наблюдается заметный спад. Среди людей старше 50 лет только около половины имеют позитивные настоения.





«Данные показывают, что ожидания от 2025 года зависят не столько от образования или дохода, сколько от возраста», — утверждает Блиштян, добавив, что пожилые люди могут испытывать неуверенность из-за быстрых перемен и опасения, что не смогут к ним приспособиться.





В словацком обществе царит разочарование

Агентство также отметило, что в соседней Словакии наблюдается прямо противоположная тенденция. В прошлом году 65% словаков с оптимизмом смотрели на предстоящий год, в то время как в этом году оптимистично настроены только 44% респондентов.





О развитии словацких настроений свидетельствует тот факт, что число людей, ожидающих, что 2025 год будет хуже, чем предыдущий, увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим годом.





«В обществе ощущается разочарование. У этого значительного смещения ожиданий может быть несколько причин, от личных до тех, с которыми мы сталкиваемся как общество. Данные показывают, что чем меньше у нас в руках возможностей для развития, тем более пессимистичный сценарий мы ожидаем в той или иной области», — говорит Дениса Лакатосова из NMS Slovakia о ситуации в Словакии.





В Чехии в опросе, который проводился с 9 по 13 января, приняли участие 1002 респондента. В Словакии в опросе с 4 по 9 декабря 2024 года отвечали 1 000 респондентов.