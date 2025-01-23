В пятницу президент Украины приложил свои краткие комментарии к фотографии демонстрации в Братиславе, опубликованной Юраем Ризманом из некоммерческой организации Post Bellum, партнера словацкого экс-президента Зузаны Чапутовой.



Украинское посольство также кратко прокомментировало ситуацию в Словакии в Facebook. Оно категорически отвергло утверждения о том, что Украина причастна к кибератаке на словацкую компанию медицинского страхования.



«Мы еще раз призываем премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо прекратить искать воображаемых врагов в Украине, которая дружественно относится к Словакии и ее гражданам», — написало украинское посольство.



Ранее Зеленский публично упрекнул Фицо в том, что тот «делает ставку на Москву, а не на свою страну». Спор между двумя политиками обострился после того, как Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию по истечении срока действия контракта 1 января этого года. Фицо назвал это «саботажем» Зеленского и пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии. Затем украинский президент обвинил его в открытии второго энергетического фронта против Украины, которая уже почти три года сопротивляется российскому вторжению.



Прекращение военной помощи и уроки Лаврова



После возвращения к власти в позапрошлом году Фицо прекратил военную помощь Киеву из государственных поставок. Словацкий премьер-министр также давно ставит под сомнение санкции Европейского союза против России, которые призваны заставить Москву прекратить войну и вывести войска из соседней страны.



Данко говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о войне в Украине, а также об экономическом и торговом сотрудничестве. По данным информационного агентства ТАСС, Лавров «объяснил Данко глубинные причины конфликта». Глава российской дипломатии подчеркнул, насколько контрпродуктивно западные союзники «укрепляют киевский режим поставками оружия».



По словам главы Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Словакия — одно из немногих суверенных европейских государств с националистическим лидером, «который отстаивает свои национальные интересы, являясь членом ЕС и НАТО». Спикер верхней палаты российского парламента добавил, что в этом контексте для Словакии, конечно, существуют определенные ограничения и обязательства.



Правительство Фицо и правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана — единственные в ЕС, кто поддерживает контакты с высокопоставленными российскими чиновниками. Венгрия отказалась оказывать военную поддержку Украине с самого начала конфликта.