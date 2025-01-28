Полиция подозревает Чешскую коллегию адвокатов в деле о хищении 153 миллиона крон со счетов эскроу

Уголовные следователи рассматривают возможность предъявления обвинения Чешской коллегии адвокатов как юридическому лицу. Это связано с делом адвоката Ганы Суковой, которая присвоила деньги десятков людей. Полиция выясняет, могла ли палата предотвратить это.





Детективы уже несколько месяцев ведут расследование в отношении Чешской коллегии адвокатов. Они собирают доказательства, чтобы выяснить, можно ли привлечь к ответственности влиятельное и уважаемое учреждение, объединяющее 13 000 адвокатов, как юридическое лицо.





Согласно расследованию Seznam Zprávy, детективы подозревают, что палата могла быть косвенно причастна к делу адвоката Ганы Суковой, которая обманула десятки клиентов на 153 миллиона чешских крон.





Расследование палаты подтвердили изданию три разных доверенных источника, которые располагают очень хорошей информацией о действиях детективов. Один из этих источников напрямую связан с Коллегией адвокатов.





Согласно этой информации, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) уже обратился к некоторым представителям коллегии адвокатов за объяснениями. В частности, они обратились к тем, кто отвечает за контроль над деятельностью адвокатов.





Петр Чап, секретарь палаты, заявил, что ему неизвестно о том, что полиция связывалась с представителями палаты и ее сотрудниками. Он также сказал, что не может прокомментировать информацию, предоставленную СМИ. «В такой ситуации я не считаю возможным делать какие-либо заявления или высказывать свое мнение в СМИ по этому вопросу, — ответил Чап.





Полиция также не хочет ничего говорить по этому делу. «Могу только сказать, что, как правило, наш департамент не разглашает, занимается ли он конкретным делом», — ответил Ярослав Ибехей, пресс-секретарь NCOZ.





Неудачная проверка?





Чешская коллегия адвокатов следит за надлежащим функционированием своих членов (адвокат не может заниматься юридической практикой без членства в палате). В 2017 году палата получила первые официальные и конкретные доказательства того, что Сукова проводила подозрительные операции с деньгами, доверенными ей клиентами.





Тогда палата направила Суковой две аудиторские проверки, но они не обнаружили ничего мошеннического.





Масштабная и долгосрочная растрата денег разразилась в сентябре 2022 года: Гана Сукова зарабатывала на жизнь как адвокат в основном юридическими эскроу — при сделках с недвижимостью она принимала деньги клиентов до тех пор, пока смена собственника не была зарегистрирована в земельном кадастре.





Однако полученные миллионы Сукова переводила на другие счета или снимала наличными. А недостающие деньги она восполняла за счет новых счетов эскроу. Когда в позапрошлом году ее система рухнула, пропало 153 миллионов крон.





Обвиняемая Сукова лишь туманно рассказала следователям, что занимала деньги у каких-то людей. И чтобы вернуть деньги, она залезла в деньги своих клиентов.





«Вам нужно где-то 150 или 200 тысяч в месяц. Не успеваешь заработать, а через три месяца уже почти миллион. Тогда начинается суматоха», — сказала 55-летняя Сукова прошлой осенью, рассказывая о том, как она якобы столкнулась с финансовыми проблемами в самом начале своей юридической практики, когда две дочери учились в колледже.





Даже когда репортеру удалось связаться с ней (до этого момента она избегала журналистов), она отказалась назвать кредиторов, которым, по ее словам, она приносила деньги клиентов.





За пять лет до ареста Ханы Суковой Бюро финансового анализа, которое борется с отмыванием денег и расследует подозрительные движения по счетам, обратило внимание на денежные махинации.





Коллегия адвокатов получила подробный обзор счетов и операций, связанных с подозрениями в отмывании денег. Однако в обоих отзывах палаты о Суковой был сделан вывод, что адвокат был чист.





Именно это и интересует криминалистов: они выясняют, способствовала ли палата как юридическое лицо крупным хищениям Суковой, занижая данные о подозрительных денежных переводах. И что в палате не было механизмов контроля, которые позволили бы быстро обнаружить хищение денег.





Адвокат: Они не предоставили мне информацию





На одну из проверок — в 2019 году — палата направила адвоката Мартина Грубнера (это обычная практика, когда счета адвоката проверяет другой коллега, назначенный палатой), который в то время, кстати, находился под следствием по делу о налоговом преступлении.





Сейчас Грубнер говорит, что ему в качестве проверяющего палата передала ему лишь беглую информацию о том, что Сукова распоряжается деньгами клиентов. «Но у меня не было информации о том, на каких счетах, в каком объеме и за какой период времени», — сказал Мартин Грубнер.





Он добавил, что у Суковой также было более 60 банковских счетов и, по-видимому, на каждом из них она вела сотни дел в год. По его словам, поскольку у него не было информации о том, что именно нужно искать, обнаружить токсичные сделки было невозможно.





Кроме того, Мартин Грубнер с прошлого года находится под следствием по подозрению во взяточничестве: во время очередной проверки, как утверждает полиция, он передал коллеге-адвокату около 400 000 крон, чтобы тот сдал экзамен без единой царапины. Это дело также расследуется NCOZ, и, как уже сообщал Seznam Zprávy, он также использует информацию из него для расследования действий палаты в деле Суковой.





Обвиняемый Мартин Грубнер считает, что полиция пытается подставить его в деле о растрате Суковой. В том числе и возможную ответственность за проведенный им аудит. Грубнера палата отстранила от работы в прошлом году после обвинения в коррупции.





Она фальсифицировала документы, утверждает палата





Коллегия адвокатов долгое время объясняла, что не совершала никаких ошибок во время проверок Суковой. По ее словам, адвокат еще несколько лет назад показала аудиторам поддельные выписки по счетам — подделанные таким образом, чтобы невозможно было отследить отток клиентских денег или снятие наличных.





«В рамках проведенных проверок адвокат представил истории операций по счетам эскроу, которые не подтвердили подозрения Управления финансового анализа», — сказала пресс-секретарь палаты Ива Чалоупкова.





Палата также ссылается на завершение полицейского расследования в 2019 г. Пражская экономическая криминальная полиция занималась Суковой, но в итоге закрыла дело, заявив, что ничего криминального не произошло, поскольку ущерб не был нанесен.





По мнению следователя, не было ничего криминального в том, что Сукова взяла деньги с эскроу-счета одного клиента и перевела на него деньги другого клиента (это произошло, когда нужно было выплатить деньги по первому эскроу). Поэтому полиция передала дело в палату для возможного привлечения Суковой к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатских правил.





Более того, следователь — как выяснилось позже — даже не опросил Хану Сукову и не собрал улики. И положил дело на стол. В прошлом году городская прокуратура признала это ошибкой.





Весной прошлого года клиенты, обманутые Суковой, подали заявление о возбуждении уголовного дела против коллегии адвокатов, прямо заявив, что подозревают коллегию в содействии преступлению Суковой и в том, что в этом сыграли роль некоторые «руководящие лица и члены наблюдательного совета».





Неясно, связана ли с этим сообщением нынешняя круговерть детективов вокруг возможности преследования палаты как юридического лица. В любом случае, расследование деятельности института, представляющего интересы адвокатов, чувствительно для обеих сторон. Логично, что сотрудники полиции и адвокаты стоят на двух разных берегах, и между ними часто возникают напряженные отношения, когда они сталкиваются по конкретным уголовным делам.