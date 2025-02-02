Русская церковь передает православный храм в Карловых Варах венгерским коллегам

Передача от «Русской православной церкви — подворья Патриарха Московского и всея Руси», представляющей Русскую церковь в Чехии, к Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmagyéje включает в себя не только церковь, но и землю вокруг нее, прилегающий настоятельский дом и гараж, стоящий рядом с жилым домом недалеко от здания церкви.





Редакции Seznam Zprávy пока не удалось связаться с представителями обеих церквей. Российское отделение долгое время избегало общения со СМИ.





Информация о грядущих переменах появилась в СМИ на рубеже года. «Информацию, которую вы запрашиваете, можно получить из свободно доступных источников, то есть изучив земельный кадастр», — говорится в ответе Либора Томандла, директора кадастрового бюро Карловарского края. «Или же такая информация может быть предоставлена только сторонам судебного разбирательства, несмотря на то, что это может быть деликатным вопросом», — объяснил директор, почему он не может быть более конкретным.





В качестве возможной причины передачи имущества от Русской православной церкви Венгерской православной церкви называются опасения, что Чехия заморозит активы Русской церкви. Это связано с тем, что Русская православная церковь поддерживает агрессивную войну России в Украине.



В кадастровом управлении не захотели комментировать возможную целесообразность передачи. «Последний вопрос — это спекуляция. Кадастровая палата не вправе давать какие-либо комментарии по этому поводу», — сказал Томандл.





На прошлой неделе российский священник Николай Васильевич Лищенюк лишился почетного гражданства Карловых Вар на заседании городского совета за то, что в своих проповедях он восхвалял и поддерживал российское военное вторжение в Украину.





В прошлом году он был выслан из Чехии из-за угрозы безопасности. Есть подозрения, что в карловарской пасторали должны были проходить координационные встречи, на которых обсуждалось, как вызвать недоверие к Европейскому союзу в европейских странах.





Лищенюк был высшим представителем Русской православной церкви в Чехии и Словакии. В связи с его персоной также поговаривали о шпионаже. Он был близок к Патриарху Московскому Кириллу, который в прошлом году также был включен в санкционный список Чехии.