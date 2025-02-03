Потребление тепла в Чехии в прошлом году снизилось

«По предварительным данным, в климатическом отношении 2024 год был на 2% менее требовательным в плане отопления, чем 2023-й, а отпуск тепла со станций сократился на 2,6% по сравнению с прошлым годом. По сравнению со средними многолетними показателями, в прошлом году потребность в отоплении была еще ниже — почти на 12%», — сказал Йиржи Вецка, директор ассоциации.



По мнению ассоциации, большинству домохозяйств не стоит беспокоиться о задолженности, если их авансовые платежи рассчитаны правильно. «Напротив, они могут рассчитывать на компенсацию от незначительной переплаты в мае, когда будет представлен окончательный счет за теплоснабжение на 2024 год», — отметил Вецка.





Однако в этом году большое количество домохозяйств в Чехии, подключенных к центральному отоплению, вероятно, будут уже больше. Угольные отопительные установки с этого года подорожали на 3-10%, что приведет к увеличению расходов на отопление и подогрев воды в среднем на несколько десятков крон в месяц. Газовые отопительные установки, напротив, подешевели на десятую часть. Несмотря на это, угольное отопление по-прежнему будет дешевле. Отопительные установки на биомассе значительно подорожали.



На долю угольных тепловых электростанций приходится более 50% теплоснабжения домашних хозяйств и других предприятий, за исключением промышленности. Доля газового тепла составляет около 25%, а остальная часть приходится на биомассу и другие источники.