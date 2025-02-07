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Прошлый год был для чехов удачным, но плохое настроение сохраняется

Новости и статьи
9 февраля 2025
18:00
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Большинство чехов довольны своей жизнью, и прошлый год был для них успешным. Хуже обстоит дело с развитием общества, где лишь около четверти людей ощущают позитивные изменения. После резкого спада, произошедшего в 2020 году, мнение о ситуации улучшается очень медленно, свидетельствуют данные опроса STEM.
83% населения заявили об удовлетворенности своей жизнью в 2024 году. Для 64% респондентов прошлый год был успешным.

«Однако оценка общества в целом дает существенно иную перспективу: лишь 24% чешской общественности считают 2024 год успешным, и еще меньшая часть населения — 19% — положительно оценивает укрепление справедливости», — напомнили в агентстве.

Расхождение между личным и коллективным восприятием объясняется тем, что последствия энергетического кризиса в основном прошли, а экономическая ситуация в домохозяйствах улучшилась. В то же время в обществе сохраняется скептицизм в связи с политикой, геополитическими событиями и давним слабым доверием к институтам.

«Этот негативный настрой, вероятно, повлиял на общую оценку 2024 года», — заявил STEM, добавив, что в этом также виноват контент СМИ, акцентирующий внимание на негативных событиях и создающий впечатление кризиса.

«Такой медиаобраз может создать впечатление, что общественные проблемы серьезны, даже если их непосредственное влияние на повседневную жизнь относительно ограничено», — считают в агентстве.

Неопределенность сохраняется, но это лучше
Такие кризисы, как эпидемия ковида, глобальная рецессия и война в Украине, оказывают большее влияние на восприятие в обществе, чем на личные оценки. Агентство отмечает, что за последние пять лет разрыв между личной оценкой жизни и общим мнением был самым большим и составлял от 40 до 45%.

«Тем не менее можно сказать, что за последний год наблюдается небольшой рост оптимизма по всем показателям», — говорится в исследовании. По сравнению с 2023 годом доля людей, ассоциирующих прошедший период со страхом, беспокойством и неопределенностью, снизилась до 26%. Пятая часть населения — 21% — считает, что ситуация движется в верном направлении, что является самым высоким показателем со времен ковида.

«Хотя чешская общественность продолжает сталкиваться с неопределенностью, например, в области стабильности цен или геополитической ситуации, текущие данные свидетельствуют о том, что люди ощущают небольшой сдвиг в лучшую сторону», — резюмировала аналитик STEM Дорис Боровцова.

Опрос проводился с 16 по 25 января, в нем приняли участие 1 034 респондента.
Опрос общественного мнения Чехия политика экономика
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