Как во времена ЕЕТ. Предприниматели закрывают бизнес после увеличения страховых взносов

В третьем квартале прошлого года число предпринимателей без работников сократилось до 635 000, что на 32 000 меньше, чем годом ранее. Чуть меньшее падение было зафиксировано в базе данных Eurostat в 2021 году, когда пандемия заставила торговцев временно закрыть свои заведения. В 2015 году число малых предприятий также сократилось на 30 000. Тогда самозанятых отпугнула обязанность ежемесячно отправлять контрольные отчеты в налоговые органы, а рестораторы, наряду с торговцами, были вынуждены приобрести кассовые аппараты ЕЕТ. Аналогичный эффект был описан в начале 2013 года, когда те коммерсанты, которые применяют выгодные расходные паушальные суммы на своих счетах, потеряли возможность использовать налоговые вычеты для членов семьи.



На этот раз к ликвидации предприятий привела мера из консолидационного пакета правительства Петра Фиалы, которая постепенно увеличивает минимальную базу для начисления взносов на социальное страхование с 25% до 40% от средней заработной платы в течение трех лет. Таким образом, в прошлом и нынешнем году минимальный страховой взнос вырос на 900 чешских крон в месяц и составил почти 5 000 чешских крон. За два года взносы на социальное страхование выросли на 60%.



«Для мелких предпринимателей, которые работают сами или имеют одного сотрудника, такие изменения — это то, за чем они следят больше всего», — подтверждает серьезность ситуации часть бизнес-сообщества, говорит Зденек Зайичек, президент Торговой палаты.



«Повышение страховых взносов, безусловно, может сыграть частичную роль в сокращении числа самозанятых работников», — подтверждает Павла Бржечкова, вице-президент Ассоциации малых и средних предприятий.



Усталость от постоянных изменений к худшему



Более низкие страховые взносы по сравнению с наемными работниками — главное преимущество, помимо расходов по фиксированной ставке, которое облегчает ведение бизнеса для небольших самозанятых. Однако не только повышение сборов может быть причиной того, что десятки тысяч из них закрыли магазин. По мнению Радомила Бабека, владельца консалтинговой фирмы, такое вмешательство государства имеет и символическое значение. «Те, кто занимается бизнесом десятилетиями, возможно, устали от постоянных изменений, которые всегда в худшую сторону. Для них повышение страховых взносов может стать последней каплей», — говорит он, описывая настроения в этой сфере.



Точка зрения о том, что закрываются в основном опытные торговцы, подтверждается подробными данными о том, в каких секторах делового сектора наблюдается наибольшее сокращение. Почти весь спад за последний год пришелся на самозанятых в промышленности и строительстве, которые обычно являются представителями традиционных профессий, таких как плотники, портные, каменщики, сантехники или маляры.



Аналогичный эффект могут иметь и те, кто, напротив, недавно начал свой бизнес. Они с трудом справляются со всеми новыми бюрократическими обязанностями, а теперь вдруг обнаруживают, что им придется платить еще и более высокие страховые взносы. Возможно, именно по этой причине число самозанятых неожиданно сократилось и в прогрессивных ИТ-секторах.



Тем не менее, эксперт не ожидает, что ликвидация предприятий продолжится после дальнейшего повышения страховых взносов в этом и следующем году. «Индивидуальные предприниматели привыкнут к веревке», — прогнозирует он.



Мгновенная потеря десятков тысяч микробизнесов не является фатальной даже с точки зрения всей экономики. Скорее, она иллюстрирует общую картину неблагоприятной тенденции, с которой чешский бизнес сталкивается уже некоторое время. Количество предпринимателей, нанимающих сотрудников, неуклонно снижается.



За последние пять лет, по данным Евростата, их число сократилось со 145 000 почти на треть до 105 000, опять же в основном в промышленности и строительстве, но еще чаще торговцы ликвидируют свои заведения.



«Это вполне логичное развитие событий. Фонд оплаты труда, жесткий трудовой кодекс, постоянные изменения и турбулентность законодательства вызывают неопределенность в среде работодателей и высокие издержки. Для предпринимателя, у которого нет специального человека или даже отдела, занимающегося этими вопросами, такая ситуация становится все более неприемлемой», — резюмирует заместитель председателя Бржечкова.



Как гнев отразится на выборах



Резкое сокращение числа работников торговли, однако, обычно отражается на политике. Тот факт, что невыносимые условия вынудили десятки тысяч работников торговли уволиться, означает, что сотни тысяч их коллег недовольны. Это может повлиять на предстоящие выборы.



Самозанятые и крупные предприниматели чаще, чем остальные члены общества, требуют ослабления государства и укрепления рынка. Например, согласно опросу MML, проведенному компанией Median, 40 процентов предпринимателей рекомендуют рыночную экономику без какого-либо вмешательства государства, но только четверть чешского общества. Две трети бизнесменов, но только 40 процентов среднего населения, являются сторонниками консервативной или либеральной политики. Однако это вовсе не означает, что самозанятые и предприниматели будут отдавать предпочтение правым на выборах.



Впервые это стало очевидно в 2013 году, вскоре после того, как правительство Петра Нечаса (ODS) ужесточило условия для самозанятых работников. По данным исследования STEM/MARK и Median, наибольшая доля предпринимателей, в общей сложности 27 процентов, проголосовала за движение ANO Бабиша, что способствовало его неожиданному триумфу.



Вскоре после этого ситуация вернулась в прежнее русло. Андрей Бабиш, будучи министром финансов, начал вводить ЕЭТ, и самозанятые перешли в ODS, которая смогла эффективно за них постоять.



«Предприниматели — основа среднего класса, они занимают ключевое положение в обществе, поэтому неудивительно, что партии борются за них», — говорит Пржемысл Чех, директор агентства Median, обобщая опыт исследователей.



Недовольство высокими ценами в 2022 и 2023 годах привело к тому, что, согласно неопубликованным опросам Median, предпочтение ANO среди предпринимателей выросло до 25 процентов, а вместе с SPD движение Бабиша достигло 40 процентов. Когда цены перестали расти, совокупный выигрыш ANO и SPD сократился более чем вдвое. Однако недовольство коалицией «Вместе», которая, помимо прочего, несет ответственность за повышение страховых взносов, привело к тому, что свободные голоса перешли к мэрам.



Однако до выборов ситуация может измениться, поскольку самозанятые никогда не имели стабильных предпочтений. «Среди предпринимателей есть большая группа экспериментаторов. Они постоянно ищут партию, которая бы им больше всего подходила», — резюмирует Заичек, глава Торговой палаты.