IKEA быстрее получает прибыль от продажи продуктов питания, чем от продажи мебели

«В настоящее время мы наблюдаем значительный рост в нашем продовольственном бизнесе. За последний год он вырос на 9 процентов, что больше, чем продажи других товаров», — рассказал редакции Дэвид Маккейб, директор IKEA в Чехии, Словакии и Венгрии.





На долю подразделения IKEA Food, в которое входят рестораны, бистро и продажа непортящихся продуктов из Швеции, приходится 6,5 процента от общего объема продаж на внутреннем рынке, или около 820 миллионов чешских крон. В целом компания заработала 12,6 миллиарда чешских крон.





Таким образом, по объему продаж скандинавские рестораны являются одной из крупнейших отечественных сетей общественного питания.





В ассортименте продуктов питания и напитков ритейлер продает, например, печенье, крекеры, блюда без мяса, рыбу и морепродукты, сиропы и напитки.





Фрикадельки и лосось — хит обеденного перерыва. Сеть рассчитывает на то, что покупатели останутся в магазине дольше, если их желудки будут полны.





Поэтому она субсидирует цены на продукты. Обычный ресторан вряд ли предложил бы лосося с гарниром менее чем за 200 крон.





Некоторые покупатели посещают ресторан IKEA, но они не планируют визит в торговый лабиринт площадью в десятки тысяч квадратных метров. «Это правда, что некоторые наши покупатели привыкли приходить к нам только за едой. И не только за ней. В то же время они уносят с собой шведские деликатесы, такие как лосось, замороженные фрикадельки или сладости», — говорит Маккейб.





«IKEA довела свою концепцию до совершенства. Она использует каждого человека, каждую минуту, и никто другой не может этого сделать», — говорит эксперт по маркетингу Роберт Ле Венер из RobertNemec.com.





Он объясняет, что для успешной экономической работы IKEA нужны толпы людей, каждый из которых купит хоть что-то. В общей сложности это составляет миллиарды крон. Универмагам нужны массы людей, и их привлекает еда.





«Сеть также зарабатывает деньги, перекладывая как можно больше работы на покупателей. В мебели это, как правило, собственная транспортировка или сборка. А в ресторане, например, это собственное обслуживание или вынос мусора до возврата посуды. Клиенты сами наливают себе напитки, потому что на их приготовление уходит много времени. Это уменьшит количество проданных блюд в час», — говорит он.





Концепция объединения ресторанного бизнеса с продажей мебели и аксессуаров была предложена компанией IKEA много лет назад. Даже основатель мебельной сети Ингвар Кампрад говорил, что трудно вести бизнес на голодный желудок.





У других торговых сетей также есть рестораны, которые в той или иной степени повторяют сложившуюся концепцию. По оценкам, оборот шестнадцати сетей гипермаркетов Globus еще выше. Компания не публикует результаты отдельно, но утверждает, что число людей, которые не являются покупателями гипермаркетов, растет.





«Около 10 процентов нашей клиентской базы в ресторанах составляют те, кто ходит к нам только для того, чтобы поесть, в основном это рабочие из окрестностей наших ресторанов», — говорят в компании, добавляя, что интерес обедающих связан с низкими ценами. Цены на большинство блюд не превышают 150 чешских крон.





Австрийский производитель мебели XXXLutz также имеет успешную ресторанную концепцию, сообщает Le Veneur. Она привлекает клиентов своего клуба лояльности интересными скидками в ресторан, но при этом им приходится регулярно тратиться на мебель и аксессуары.





Доставка на дом





Благодаря своему большому успеху IKEA рассматривает возможность расширения концепции гастронома и включения в нее службы доставки товаров на дом. Она уже протестировала эту услугу в Ковиде, осуществляя доставку с помощью курьеров Foodora.





«Было бы интересно привнести концепцию готовой еды в дома покупателей. Мы уже тестируем этот сервис за рубежом. Но доставка еды — это совсем другая дисциплина, чем доставка мебели, которую нам еще предстоит понять», — уточнил Маккейб в интервью.





«Иногда не нужно проводить испытания, чтобы понять, какой сервис нужен людям. В данном случае все просто: клиенты будут заинтересованы, потому что им нравится еда из IKEA. Но мы должны быть уверены, что делаем это правильно».





В прошлом году в магазинах IKEA побывало более девяти миллионов человек, что на 500 000 больше, чем в 2023 году. Пять миллионов человек посетили рестораны, что на 400 000 больше.