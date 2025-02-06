Словаки вновь выступили за проевропейское направление развития страны. Акции протеста прошли в 50 городах
8 февраля 2025
09:00
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В пятницу, 7 февраля, словаки вновь вышли на улицы, чтобы выступить за проевропейское направление развития страны. В Братиславе толпа заполнила площадь у здания правительства перед началом акции протеста, скандируя лозунги против премьер-министра Роберта Фицо. Демонстрация словаков также прошла на площади Свободы в Брно.
Ранее премьер-министр неоднократно обвинял организаторов гражданских демонстраций и оппозицию в попытках свергнуть страну, а те в ответ заявляли, что Фицо лишь пытается отвлечь внимание общественности от своих проблем с управлением и нерешенных проблем страны.
На этот раз митинги прошли более чем в 50 городах Словакии и за рубежом, в том числе в Чехии.
Протесты начались в декабре прошлого года в ответ на встречу Фицо с президентом России Владимиром Путиным. В январе этого года Фицо заступился за своего коллегу по партии и вице-спикера парламента Тибора Гашпара, который допустил возможность выхода Словакии из Евросоюза.
«Ни один достойный представитель не встречается с Путиным, военным преступником и массовым убийцей, находящимся под международным уголовным преследованием. Фицо стал главным действующим лицом российской гибридной войны в Словакии. Премьер-министр Фицо превращает Словакию в российскую губернию», — заявили организаторы митинга в Братиславе, вновь призвав Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра.
В ответ толпа скандировала «В отставку», а также «Нам стыдно за Фицо» или «Русский агент».
На предыдущем митинге в Братиславе две недели назад собралось около 40 000 человек, по неуточненным подсчетам организаторов. На прошлой неделе демонстрации продолжились в нескольких словацких городах.
Демонстрации в Брно
По оценкам, до 500 словаков присоединились к протестам на площади Свободы в Брно. Акция была организована словаками, проживающими в Брно. Протестующие заполнили площадь перед Чумной колонной.
«Мы хотим выразить свое несогласие с заявлениями государственных представителей Словацкой Республики, которые унижают словацких граждан, покушаются на их право на свободу слова и распространяют в обществе ненависть, запугивание и дезинформацию. Спасибо, что собрались здесь сегодня, чтобы показать, что Брно тоже говорит: Словакия — это Европа», — сказала Мария Якабова от имени организаторов.
Среди протестующих были в основном молодые люди, студенты, а также семьи с маленькими детьми. На демонстрации были вывешены флаги Словакии и Европейского союза, а также транспаранты с лозунгами «Как вам власть, господин Фицо?» или «Какой путь в Тбилиси?». А также «Словакии нужны перемены, а не возврат к прошлому». Другие плакаты призывали премьер-министра Словакии уйти в отставку.
Фицо неоднократно обвинял оппозицию в подготовке переворота и захвате правительственных зданий. Он также утверждал, например, что в стране действует Грузинский легион — военное подразделение, стоящее за протестами в Украине и Грузии. Словацкая оппозиция ранее отвергала заявления Фицо, называя их попыткой отвлечь внимание от проблем правительства.
На этот раз митинги прошли более чем в 50 городах Словакии и за рубежом, в том числе в Чехии.
Протесты начались в декабре прошлого года в ответ на встречу Фицо с президентом России Владимиром Путиным. В январе этого года Фицо заступился за своего коллегу по партии и вице-спикера парламента Тибора Гашпара, который допустил возможность выхода Словакии из Евросоюза.
«Ни один достойный представитель не встречается с Путиным, военным преступником и массовым убийцей, находящимся под международным уголовным преследованием. Фицо стал главным действующим лицом российской гибридной войны в Словакии. Премьер-министр Фицо превращает Словакию в российскую губернию», — заявили организаторы митинга в Братиславе, вновь призвав Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра.
В ответ толпа скандировала «В отставку», а также «Нам стыдно за Фицо» или «Русский агент».
На предыдущем митинге в Братиславе две недели назад собралось около 40 000 человек, по неуточненным подсчетам организаторов. На прошлой неделе демонстрации продолжились в нескольких словацких городах.
Демонстрации в Брно
По оценкам, до 500 словаков присоединились к протестам на площади Свободы в Брно. Акция была организована словаками, проживающими в Брно. Протестующие заполнили площадь перед Чумной колонной.
«Мы хотим выразить свое несогласие с заявлениями государственных представителей Словацкой Республики, которые унижают словацких граждан, покушаются на их право на свободу слова и распространяют в обществе ненависть, запугивание и дезинформацию. Спасибо, что собрались здесь сегодня, чтобы показать, что Брно тоже говорит: Словакия — это Европа», — сказала Мария Якабова от имени организаторов.
Среди протестующих были в основном молодые люди, студенты, а также семьи с маленькими детьми. На демонстрации были вывешены флаги Словакии и Европейского союза, а также транспаранты с лозунгами «Как вам власть, господин Фицо?» или «Какой путь в Тбилиси?». А также «Словакии нужны перемены, а не возврат к прошлому». Другие плакаты призывали премьер-министра Словакии уйти в отставку.
Фицо неоднократно обвинял оппозицию в подготовке переворота и захвате правительственных зданий. Он также утверждал, например, что в стране действует Грузинский легион — военное подразделение, стоящее за протестами в Украине и Грузии. Словацкая оппозиция ранее отвергала заявления Фицо, называя их попыткой отвлечь внимание от проблем правительства.
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