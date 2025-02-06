Разрыв между зарплатами в Чехии увеличивается

Это следует из данных Министерства труда и социальных дел за первое полугодие. Согласно этим данным, десятая часть самых низкооплачиваемых работников зарабатывала максимум 22 000 крон брутто в месяц, что на 4 000 крон больше, чем в прошлом году. Самые высокооплачиваемые работники, напротив, получают не менее 78 000 крон, а скорее даже больше.



Таким образом, доходы самых богатых работников по сравнению с прошлым годом увеличились как минимум на 19 000 крон. Прирост заметен и при сравнении с последующими годами. «Основным фактором более низкого роста для групп работников с низкими доходами является только минимальная заработная плата. Других драйверов нет, и переговорная позиция людей этих профессий очень слаба», — прокомментировал Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditals.



«Напротив, для тех, кто зарабатывает больше всех, существует высокий спрос на высококвалифицированных сотрудников, таких как технические работники, программисты или врачи. И там работники перегружают себя работой и увеличивают свою зарплату», — добавил он.



Милослав Новак, аналитик компании Akcenta, придерживается того же мнения и считает, что аналогичная тенденция прослеживается и в данных Чешского статистического управления. По его мнению, этому есть несколько причин. «Но в целом основной причиной самых высоких зарплат является то, что в настоящее время существует высокий спрос на специализированных работников, — говорит он.



И наоборот, хотя спрос на рабочих высок, они легко заменяемы, и эти вакансии часто требуют только среднего образования. «И этот разрыв в зарплате, вероятно, продолжится в ближайшие годы», — прогнозирует он.



«Сейчас больше внимания уделяется рядовым сотрудникам, а не тем, у кого доходы ниже», — говорит Йозеф Стржедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов. «Но это не всегда так. Даже среди тех, кто имеет высокие доходы, могут быть профессии, которые растут меньше, и те, которые пользуются большим спросом, поэтому растут больше», — уточняет он.



Усилия по удержанию работников



В государственном и общественном секторах наблюдалась тенденция, противоположная частному сектору. Там, наоборот, в долгосрочной перспективе произошло выравнивание самых высоких и самых низких зарплат, причем низкие зарплаты росли больше, за исключением годовой динамики в 2023/2024 годах. В период с 2020 по 2024 год они выросли на 4 5000 крон, или на 19%, до 28 000 крон. Самые высокие из них затем увеличились как минимум на 10 000 крон, или на 17%.



«Правительство должно было принять во внимание тот факт, что необходимо уравнять зарплаты непедагогических работников в образовании и немедицинских работников в здравоохранении, иначе государственный сектор не будет конкурентоспособным», — сказал Дуфек.



Система образования не будет функционировать без уборщицы или дворника, согласился Стржедула. Но свою роль сыграл и тот факт, что в последние годы правительство сократило расходы на заработную плату.