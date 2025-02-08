Русофобские высказывания были спланированной провокацией, ответило российское посольство

Змеевский был вызван министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в связи с высказываниями в адрес чешского сенатора Мирославы Немцовой (ODS).



Бывшему спикеру угрожают российские чиновники за фальшивый пост в сети X, призывающий к возобновлению блокады Ленинграда. Согласно комментарию посольства, Россию призвали воздержаться от «информационной войны». В этом контексте упоминается возможность сотрудничества чешских экспертов с созданной в прошлом году Московской ассоциацией по проверке информации.



«Независимо от того, кто был настоящим автором мистификации, публикация русофобских заявлений является спланированной провокацией, затронувшей священную тему самопожертвования советского народа в годы Великой Отечественной войны в целом и блокады Ленинграда в частности», — заявили в посольстве.



Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Немцовой, заявил, что «какая-то дегенеративная европейская тварь» пожелала России, чтобы еще раз погибли минимум миллион граждан страны. «Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их еще пока достаточно)?» – написал Медведев.



Однако Немцова не писала пост, в котором она якобы призывала к возобновлению блокады Ленинграда. Более того, она сама несколько раз отрицала это в X. «Я этого не писала. Это мошенничество», — заявила она.



Фейковый пост очень быстро распространился на чешской и словацкой дезинформационной сцене в конце января. Эту тему подхватили и различные пророссийские, антиевропейские и антиальянсовые каналы в социальных сетях.



Российские СМИ также начали сообщать о явно фейковом, никогда не публиковавшемся твите. На это обратили внимание и сайт Lenta.ru, и государственное агентство ТАСС, которые, однако, признали, что «никакой подобной записи в аккаунте Немцовой не обнаружено».



Кроме того, агентство ТАСС сообщило, что Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Немцовой в связи с заявлением. «Данный факт будет подвергнут надлежащей правовой оценке Следственным комитетом Российской Федерации», — говорится в заявлении российских властей.