Будет скользко: метеорологи предупреждают о гололеде
11 февраля 2025
18:00
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В среду и четверг в некоторых районах Чешской Республики существует риск образования гололеда. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), ожидаются переохлажденные осадки, которые могут привести к транспортным осложнениям.
«С вечера среды до утра четверга возможен гололед, особенно в южной части Чехии и на Богемско-Моравском нагорье», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института.
С вечера среды погодные условия представляют угрозу для некоторых районов Среднечешского, Пльзеньского и Южночешского краев. Вечером гололед распространится также на территории Высочины и Южной Моравии.
Предупреждение будет действовать до полудня четверга.
Остерегаться следует не только водителям, но и пешеходам, которые могут потерять равновесие на скользких участках.
11.02.2025 v 10:10 vystraha CHMU: Ledovka. Od 12.02. 18:00 do 13.02. 12:00. S,P,C,J,B. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/NlzUnGcgUG— Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) February 11, 2025
С вечера среды погодные условия представляют угрозу для некоторых районов Среднечешского, Пльзеньского и Южночешского краев. Вечером гололед распространится также на территории Высочины и Южной Моравии.
Предупреждение будет действовать до полудня четверга.
Остерегаться следует не только водителям, но и пешеходам, которые могут потерять равновесие на скользких участках.
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