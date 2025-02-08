Будет скользко: метеорологи предупреждают о гололеде

11.02.2025 v 10:10 vystraha CHMU: Ledovka. Od 12.02. 18:00 do 13.02. 12:00. S,P,C,J,B. Vice na https://t.co/7Dw6hC7ZUL pic.twitter.com/NlzUnGcgUG — Český hydrometeorologický ústav_VYSTRAHY (@vystrahy) February 11, 2025

«С вечера среды до утра четверга возможен гололед, особенно в южной части Чехии и на Богемско-Моравском нагорье», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института.С вечера среды погодные условия представляют угрозу для некоторых районов Среднечешского, Пльзеньского и Южночешского краев. Вечером гололед распространится также на территории Высочины и Южной Моравии.Предупреждение будет действовать до полудня четверга.Остерегаться следует не только водителям, но и пешеходам, которые могут потерять равновесие на скользких участках.