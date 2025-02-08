Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Будет скользко: метеорологи предупреждают о гололеде

Новости и статьи
11 февраля 2025
18:00
48
В среду и четверг в некоторых районах Чешской Республики существует риск образования гололеда. По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), ожидаются переохлажденные осадки, которые могут привести к транспортным осложнениям.
«С вечера среды до утра четверга возможен гололед, особенно в южной части Чехии и на Богемско-Моравском нагорье», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института.

С вечера среды погодные условия представляют угрозу для некоторых районов Среднечешского, Пльзеньского и Южночешского краев. Вечером гололед распространится также на территории Высочины и Южной Моравии.

Предупреждение будет действовать до полудня четверга.

Остерегаться следует не только водителям, но и пешеходам, которые могут потерять равновесие на скользких участках.
погода Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
11 ФЕВРАЛЯ 2025
519
ПОЛИТИКА
МОСКВА НЕ СДАЕТСЯ: КРЕМЛЬ ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ «ВРАГА НАРОДА» ИЗ ЧЕХИИ
14:24
11 ФЕВРАЛЯ 2025
719
ОБЩЕСТВО
МАССОВАЯ АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ ШЕСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАБЛОКИРОВАЛА ВЪЕЗД В ПРАГУ
10:05
11 ФЕВРАЛЯ 2025
864
ОБЩЕСТВО
РУСОФОБСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЫЛИ СПЛАНИРОВАННОЙ ПРОВОКАЦИЕЙ, ОТВЕТИЛО РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО
08:00
11 ФЕВРАЛЯ 2025
484
ОБЩЕСТВО
ЭПИДЕМИЯ ГРИППА В ЧЕХИИ ДОСТИГЛА СВОЕГО ПИКА, ЧИСЛО БОЛЬНЫХ НАЧАЛО СНИЖАТЬСЯ
22:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
1776
ОБЩЕСТВО
СУД РАСПУСТИЛ ЧЕШСКУЮ АССОЦИАЦИЮ ПУТИНСКИХ «НОЧНЫХ ВОЛКОВ»
15:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
2415
ПОЛИТИКА
СКАНДАЛ МЕЖДУ ЧЕХИЕЙ И РОССИЕЙ: ЛИПАВСКИЙ ВЫЗЫВАЕТ ПОСЛА ИЗ-ЗА УГРОЗ МЕДВЕДЕВА СЕНАТОРУ
14:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
2011
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ НА BMW ПРОЕХАЛ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР БРНО СО СКОРОСТЬЮ 124 КИЛОМЕТРА В ЧАС
10:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
9243
ЭКОНОМИКА
РАБОТЫ ВСЕ МЕНЬШЕ: БЕЗРАБОТИЦА В ЧЕХИИ ПОДСКОЧИЛА
09:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
1753
ОБЩЕСТВО
МИНОБОРОНЫ ЧЕХИИ: МЫ БУДЕМ РАССЛЕДОВАТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИМПОРТОМ БЕСПИЛОТНИКОВ В УКРАИНУ
08:00
10 ФЕВРАЛЯ 2025
1226
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ЭВАКУИРОВАЛА ЛЮДЕЙ ИЗ ОТЕЛЯ В ПРАГЕ 5 ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕВАНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЗРЫВЕ
18:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
1316
ОБЩЕСТВО
ПРОШЛЫЙ ГОД БЫЛ ДЛЯ ЧЕХОВ УДАЧНЫМ, НО ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ
15:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
1246
ОБЩЕСТВО
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЧЕХИИ ПРОИЗОШЛО БОЛЕЕ 92 217 ДТП
11:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
2274
ПОЛИТИКА
ТРАМП: «Я РАЗГОВАРИВАЛ С ПУТИНЫМ. ОН НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ЛЮДИ УМИРАЛИ»
09:00
9 ФЕВРАЛЯ 2025
1568
ОБЩЕСТВО
СТРАНЫ БАЛТИИ ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ОТ РОССИИ И ПОДКЛЮЧАТСЯ К СЕТЯМ ЕС
18:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
1699
ОБЩЕСТВО
В ОКТЯБРЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ FERRARI