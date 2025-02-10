Чехия опустилась на пять мест в рейтинге восприятия коррупции

Дания вновь заняла первое место в рейтинге из 180 стран, за ней следуют Финляндия и Сингапур, а худшими оказались Южный Судан, Сомали и Венесуэла.



Чешская Республика получила 56 баллов из 100, что на один балл меньше, чем год назад, и на шесть баллов отстает от среднего показателя по ЕС. Одной из причин этого, по мнению чешского отделения TI, является откладывание необходимых системных реформ. «Правительство Петра Фиалы не может претендовать на значительный успех в антикоррупционной повестке дня. Подготовка и утверждение антикоррупционных законов часто осложняется или затягивается самими членами правительственных партий, — говорит Ондржей Копечный, директор программы TI в Чехии.



Ситуация в Словакии, которая в прошлом году заняла 47-е место, а в этом — 59-е, оценена еще хуже: она набрала 49 баллов, что на пять меньше, чем год назад. «За год правления Роберта Фицо показатели Словакии резко ухудшились, поскольку ряд реформ ослабил антикоррупционный контроль», — пишет TI в разделе, посвященном Западной Европе, выделяя Словакию в качестве одной из стран, за которыми следует следить.



Венгрия с 41 баллом, которая занимает 82-е место в мире, опустилась на шесть позиций. В контексте страны, которой на протяжении многих лет руководит премьер-министр Виктор Орбан, TI напоминает, что США недавно ввели санкции против главы его администрации Антала Рогана из-за коррупции.



Дания снова занимает первое место



На 154-м месте в списке находится Россия (22 балла), которая опустилась еще на 13 позиций. «Чтобы обеспечить себе власть, автократические режимы демонтируют ключевые механизмы контроля, что позволяет коррупции неудержимо расти», — отмечает TI в этой связи. Украина (35 баллов), которая уже почти три года сопротивляется российской агрессии, занимает 105-е место, опустившись на одну позицию.

Соединенные Штаты (65 баллов) заняли в этом году 28-е место, опустившись на четыре позиции, а Китай (43 балла) — 76-е, как и в прошлом году.



Помимо Дании (90 баллов), Финляндии (88) и Сингапура (84), в топ-10 рейтинга также вошли Новая Зеландия (83), Люксембург, Норвегия и Швейцария (все 81). Завершают десятку Австралия, Исландия и Ирландия (все 77).



Среди соседних с Чехией стран Германия занимает 15-е место, опустившись на шесть позиций. Австрия занимает 25-е место, опустившись на пять позиций, а Польша — 53-е, что ниже на 6 позиций чем год назад.



Южный Судан (восемь баллов), Сомали (девять), Венесуэла (10) и Сирия (12) находятся в хвосте рейтинга.