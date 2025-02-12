Германия одобрила экстрадицию первого украинца, уклонившегося от службы в армии

По запросу Украины Германия открыла процедуру экстрадиции обвиняемого, который впоследствии начал защищаться, заявив, что в случае экстрадиции его призовут на военную службу. По его словам, он противился службе, потому что не хотел убивать людей, но после российского вторжения ему было отказано в праве на сопротивление, сообщает «Украинская правда».



Региональный суд Дрездена передал дело в Федеральный суд, чтобы тот решил, возможна ли экстрадиция в таком случае. Суд постановил, что это возможно. Таким образом, суд также подтвердил позицию Украины, согласно которой в случае нападения на страну человек фактически теряет право на отказ от военной службы.



По данным на 2024 год, в Германии проживает около 200 000 украинских мужчин. Многие из них бежали туда после российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 г. Некоторые немецкие политики продвигают идею о том, что Берлин должен помочь Украине вернуть на родину мужчин, достигших боевого возраста. Однако в конкретную инициативу это пока не переросло.