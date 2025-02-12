Германия одобрила экстрадицию первого украинца, уклонившегося от службы в армии
14 февраля 2025
08:00
1290
Федеральный суд Германии одобрил первую экстрадицию украинца, который защищался, заявляя, что не хочет служить в украинской армии. Ему предъявлены обвинения в угрозах и нападении на полицейского во время анализа крови в одной из больниц в Украине. Имя и личные данные мужчины не разглашаются.
По запросу Украины Германия открыла процедуру экстрадиции обвиняемого, который впоследствии начал защищаться, заявив, что в случае экстрадиции его призовут на военную службу. По его словам, он противился службе, потому что не хотел убивать людей, но после российского вторжения ему было отказано в праве на сопротивление, сообщает «Украинская правда».
Региональный суд Дрездена передал дело в Федеральный суд, чтобы тот решил, возможна ли экстрадиция в таком случае. Суд постановил, что это возможно. Таким образом, суд также подтвердил позицию Украины, согласно которой в случае нападения на страну человек фактически теряет право на отказ от военной службы.
По данным на 2024 год, в Германии проживает около 200 000 украинских мужчин. Многие из них бежали туда после российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 г. Некоторые немецкие политики продвигают идею о том, что Берлин должен помочь Украине вернуть на родину мужчин, достигших боевого возраста. Однако в конкретную инициативу это пока не переросло.
Региональный суд Дрездена передал дело в Федеральный суд, чтобы тот решил, возможна ли экстрадиция в таком случае. Суд постановил, что это возможно. Таким образом, суд также подтвердил позицию Украины, согласно которой в случае нападения на страну человек фактически теряет право на отказ от военной службы.
По данным на 2024 год, в Германии проживает около 200 000 украинских мужчин. Многие из них бежали туда после российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 г. Некоторые немецкие политики продвигают идею о том, что Берлин должен помочь Украине вернуть на родину мужчин, достигших боевого возраста. Однако в конкретную инициативу это пока не переросло.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
240
10:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
734
19:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
407
16:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2793
15:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1853
14:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
3022
13:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
795
11:40
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1932
10:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2035
09:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1202
08:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2466
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2025
1595