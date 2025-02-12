Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Германия одобрила экстрадицию первого украинца, уклонившегося от службы в армии

Новости 420on
14 февраля 2025
08:00
1290
Федеральный суд Германии одобрил первую экстрадицию украинца, который защищался, заявляя, что не хочет служить в украинской армии. Ему предъявлены обвинения в угрозах и нападении на полицейского во время анализа крови в одной из больниц в Украине. Имя и личные данные мужчины не разглашаются.
По запросу Украины Германия открыла процедуру экстрадиции обвиняемого, который впоследствии начал защищаться, заявив, что в случае экстрадиции его призовут на военную службу. По его словам, он противился службе, потому что не хотел убивать людей, но после российского вторжения ему было отказано в праве на сопротивление, сообщает «Украинская правда».

Региональный суд Дрездена передал дело в Федеральный суд, чтобы тот решил, возможна ли экстрадиция в таком случае. Суд постановил, что это возможно. Таким образом, суд также подтвердил позицию Украины, согласно которой в случае нападения на страну человек фактически теряет право на отказ от военной службы.

По данным на 2024 год, в Германии проживает около 200 000 украинских мужчин. Многие из них бежали туда после российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 г. Некоторые немецкие политики продвигают идею о том, что Берлин должен помочь Украине вернуть на родину мужчин, достигших боевого возраста. Однако в конкретную инициативу это пока не переросло.
Германия украинцы армия суды война Украина
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
240
ПОЛИТИКА
ТРАМП: ВСТУПЛЕНИЕ УКРАИНЫ В НАТО НЕВОЗМОЖНО ИЗ-ЗА ПОЗИЦИИ РОССИИ
11:30
14 ФЕВРАЛЯ 2025
273
ЭКОНОМИКА
МЫ ДЕЛАЕМ РАБОТУ ЗА ЧИНОВНИКОВ. КТО «НЕЗЕЛЕНЫЙ», У ТОГО КРЕДИТ ДОРОЖЕ, ГОВОРИТ ДИРЕКТОР БАНКА MONETA
10:00
14 ФЕВРАЛЯ 2025
734
ОБЩЕСТВО
DRIVE, OR DIE! — НАПИСАЛ ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕД АВАРИЕЙ В ОПАВЕ. ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
22:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1317
ПОЛИТИКА
ПУТИН ОДЕРЖАЛ КРУПНУЮ ПОБЕДУ, ИМЕННО ЭТОГО ОН И ЖДАЛ: АМЕРИКАНСКИЕ СМИ ОЦЕНИВАЮТ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТРАМПА
19:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
407
ЭКОНОМИКА
КАК НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ. ПРИ ТРАМПЕ МОЖНО ОЖИДАТЬ БОЛЬШИХ КОЛЕБАНИЙ ЦЕН НА НЕФТЬ
16:30
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2793
ОБЩЕСТВО
ВЫРЫВАЮТ ВОЛОСЫ, КУСАЮТ СЕБЯ. 70 000 ПОДРОСТКОВ В ЧЕХИИ ПРИЧИНЯЮТ СЕБЕ БОЛЬ
15:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1853
ПОЛИТИКА
ДЕЙСТВИЯ ТРАМПА — ЭТО ХОЛОДНЫЙ ДУШ, УКРАИНА ВОСПРИНИМАЕТ ИХ КАК ПРЕДАТЕЛЬСТВО
14:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
3022
ОБЩЕСТВО
ЗИМА ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА: ТЕМПЕРАТУРА ОПУСТИТСЯ ДО -15°C
13:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
795
ПОЛИТИКА
ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ПЕРЕДАЛА ТОМИО ОКАМУРУ ДЛЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
11:40
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1932
ОБЩЕСТВО
АФГАНЕЦ НА АВТОМОБИЛЕ НАМЕРЕННО ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ ДЕМОНСТРАНТОВ В МЮНХЕНЕ, 28 РАНЕНЫХ И ОДИН ПОГИБШИЙ
10:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2035
ОБЩЕСТВО
ИНОСТРАНЕЦ НАПАЛ НА ЛЮДЕЙ В ПРАЖСКОМ МЕТРО, А ЗАТЕМ УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
09:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
1202
ОБЩЕСТВО
НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ В ЧЕХИИ СТОЛКНУЛИСЬ ТРИ АВТОМОБИЛЯ, ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
08:00
13 ФЕВРАЛЯ 2025
2466
ОБЩЕСТВО
В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ЧЕХИИ НЕ ХВАТАЕТ ТРЕХ ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ
20:30
12 ФЕВРАЛЯ 2025
2261
ПОЛИТИКА
ТРАМП ПОЛТОРА ЧАСА РАЗГОВАРИВАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПУТИНЫМ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. И ПОТОМ СРАЗУ ЖЕ ПОЗВОНИЛ ЗЕЛЕНСКОМУ
18:00
12 ФЕВРАЛЯ 2025
1595
ЭКОНОМИКА
ПРОДАЖИ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЧЕХИИ УДВОИЛИСЬ ЗА ГОД