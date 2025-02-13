Российские туристы возвращаются в Европу. Резко возросло количество бронирований отелей в Италии, Испании и Франции

«Количество бронирований гостиничных номеров в Италии на предстоящую весну, с 1 марта по 31 мая 2025 года, через портал OneTwoTrip выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Испании — на 65%, во Франции — на 45%», — пишет сайт российской газеты «Ведомости», добавляя, что доля этих европейских стран в общем числе зарубежных поездок также выросла. Например, в Италии этот показатель составляет 9,8% в годовом исчислении по сравнению с 7,3% в прошлом году.





Другой популярный сайт, через который россияне покупают путевки, сообщает о еще более резком росте интереса к традиционным местам отдыха в Европе. «По данным „Яндекс.Путешествия“, количество бронирований отелей в Италии выросло в 6,5 раза, во Франции — почти в 7,5 раза, а в Испании — в 7,6 раза», — добавляет российская ежедневная газета.





Прямые авиарейсы между Россией и ЕС по-прежнему не осуществляются, хотя можно путешествовать через страны, которые не затронули санкции, например, Турцию или Сербию. «Поездка из Москвы в Париж, которая раньше занимала несколько часов и стоила несколько сотен евро, теперь занимает около 12 часов и стоит около 2000 евро», — отмечает в этом контексте российский сайт для эмигрантов The Moscow Times (MT). Он добавляет, что военная экономика породила в России новый «военный средний класс».





«Стабилизация процесса выдачи шенгенских виз способствовала росту спроса», — цитируют «Ведомости» вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина. Он добавил, что в 2024 году россиянам было выдано около 449 тысяч шенгенских виз с туристическими целями, их выдали 17 из 29 стран Шенгенского соглашения.





Хотя многие страны ЕС, включая Чешскую Республику, прекратили выдачу туристических виз гражданам России из-за вторжения России в Украину, ограничения можно сравнительно легко обойти, если российские туристы прибывают из другой страны Шенгенской зоны.





Самыми популярными направлениями среди российских туристов в прошлом году по-прежнему оставались страны за пределами ЕС. Наибольшим спросом пользуется Турция, имеющая прямое воздушное сообщение и безвизовый режим с Россией. В прошлом году на эту страну пришлось 6,2 млн поездок, что составляет почти 40 процентов российского рынка зарубежного отдыха. Кроме того, по данным МТ, россияне совершили поездки в пророссийский грузинский регион Абхазию (5,81 млн поездок) и Казахстан (2,81 млн поездок).