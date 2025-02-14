Цены на кофе стремительно растут. Супермаркеты также повышают цены

Если в начале года килограмм кофе на мировых рынках стоил около 170 крон, то сегодня он стоит почти на 60 крон дороже.





«Кофе в зернах в супермаркетах подорожал, а его средняя обычная цена выросла до 491 кроны за килограммовую упаковку. В настоящее время его можно купить на распродаже в среднем за 308 крон. Это на 32% больше, чем в начале прошлого года, а средняя акционная цена выросла на 22% в годовом исчислении», — отметила Моника Копчилова, аналитик данных на сайте сравнения цен Kupi.cz.





Таким образом, хотя у ритейлеров есть объективные причины для повышения цен, некоторые из них умеют извлекать из ситуации максимальную выгоду. Килограмм растворимого кофе популярной марки теперь можно купить в супермаркетах примерно за 535 крон по сниженным ценам. Даже растворимый кофе становится напитком класса люкс.





Например, супермаркет Albert в пражских Виноградах недавно предлагал 200 граммов растворимого кофе Jacobs Velvet в стакане за 140 крон. Но он также добавил к предложению 289 крон меньшую упаковку того же кофе на 20 граммов в пластиковом пакете, что более чем в два раза дороже. Килограмм стоил более 1 600 крон. Те, кто этого не заметит, дорого заплатят.





«В ближайшие месяцы покупателям придется привыкнуть к более высоким ценам на кофе. Однако ими определенно не должны злоупотреблять трейдеры, продающие качественно аналогичную продукцию по существенно разным ценам», — отметил Штепан Кржечек, главный экономист BH Securities.





«Определенно стоит дождаться настоящей распродажи и закупить кофе оптом». «При правильном хранении его хватит примерно на год», — добавил он.





По словам сельскохозяйственного аналитика Петра Гавела, таким образом трейдеры готовят почву для того, чтобы продавать кофе с привлекательной скидкой. «По моему мнению, цена около 1 600 крон за килограмм кофе чрезвычайно высока, и вполне возможно, что таким образом и ритейлеры, и производители готовят ценовую подушку для будущих декларативных скидок», — заявил Гавел.





В то же время торговцы надеются, что хотя бы несколько невнимательных покупателей купят кофе в пластике по завышенной цене до скидки.





«Цена явно завышена, она на десятки процентов превышает обычную потребительскую цену этого продукта, и никак не связана с ростом цен на сырье». Альберт виновен в невежестве потребителя. «Однако цена растворимого кофе всегда выше, поскольку по сути это кофейный концентрат с высокой добавленной стоимостью», — говорит Томаш Майер, экономист факультета экономики предприятия Чешского университета естественных наук в Праге.





Например, в супермаркете Billa 100-граммовая пачка Nescafé Gold стоит 210 крон. При относительной цене в 2 100 крон за килограмм он стоит примерно столько же, сколько 12 килограмм куриных котлет или 19 бутылок игристого вина в том же супермаркете.





Лучше уже не будет





Кафе также пришлось поднять цены. «Наши поставщики дважды повышали цены на кофе за последний год, и на прошлой неделе мы получили уведомление об очередном повышении цен». «Именно поэтому в прошлом году мы также повысили цены», — сказал Йозеф Ондерка, совладелец кафе «Славия». Например, чашка капучино в Праге обычно стоит около 70–110 крон.





По мнению экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен. «Рост потребительских цен на кофе не является неожиданностью; это своего рода обновление информации с середины прошлого года, когда цены на товарных биржах существенно выросли». «Собранному кофе требуется некоторое время, чтобы после обработки попасть к потребителю, поэтому рост цен отражается с задержкой», — добавил Гавел.





Теперь производители с нетерпением ждут, каким окажется урожай этого года. «Цена растет из-за неблагоприятных погодных условий». Засуха в Бразилии и Юго-Восточной Азии значительно сократила производство кофе. Ситуация может начать улучшаться с приходом нового урожая. «Ожидается, что это произойдет в апреле», — добавил Кржечек.





Однако сейчас цены на кофе на биржах растут из-за опасений по поводу введения пошлин, и американские трейдеры скупают кофе впрок.





«Предстоящее постановление Европейского союза об обязанности доказывать, что при производстве определенных товаров не происходит вырубки лесов, также окажет влияние на цены на кофе», — добавил Гавел.