«Благодаря Эвальду фон Клейсту (основателю Мюнхенского форума) эта конференция началась как трансатлантическая. После выступления вице-президента Вэнса в пятницу мы разделяем опасения, что наша общая база ценностей уже не такая общая. Я очень благодарен всем тем европейским политикам, которые высказались и подтвердили ценности и принципы, которые они отстаивают. Никто не сделал этого лучше, чем президент Зеленский», — сказал Хойсген, голос которого постепенно начал дрожать.



Затем он произнес слова «позвольте мне закончить, что будет непросто» и разрыдался. Он вытер слезы под аплодисменты присутствующих и перед камерами. Когда он уходил со сцены, некоторые участники конференции обнимали его.



Для Хойсгена форум этого года был изнурительным. Мюнхенская конференция по безопасности была крайне напряженной, а слова вице-президента США Дж. Д. Вэнса в адрес Европы были очень резкими. Он отодвинул ее на второй план и дал понять, что евроатлантические связи не являются приоритетом для нынешней администрации США. Это было тяжело для Хойсгена, который пытался их укрепить. Было очевидно, что он осознает конец эпохи.



Но свои эмоции он выражал не за кулисами, а перед посетителями и телекамерами. Таким образом, их могут увидеть не только европейские политики и европейцы, но и лица, принимающие решения в Белом доме и Кремле. Это может заставить людей в США почувствовать, что люди в Европе могут только жалеть себя, вместо того чтобы что-то делать. В итоге Кремлю удалось обмануть Европу. В России уже приветствовали слова Вэнса. Теперь они видят, как сильно американское отношение бьет по Европе.



Президент России Владимир Путин почти никогда не показывает своих эмоций, за исключением, пожалуй, того случая, когда ему позволили забить гол во время хоккейного матча. Только в этом проявилась радость, а радоваться успеху или вселять оптимизм, пусть даже ложный, — это совсем другое, чем плакать, когда дела идут неважно. Тот, кто понимает, что соперник ему почти по плечу, обязательно воспользуется проявленной слабостью.



Именно поэтому информационное агентство ТАСС в заголовке статьи о том, чем занимался Путин на этой неделе, процитировало его слова, сказанные в пятницу на заседании Совета безопасности РФ после телефонного разговора с президентом США. Он напомнил, что «наступает весна».