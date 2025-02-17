Макрон пообщался с Трампом и Зеленским после парижской встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу в понедельник в Париже в ответ на намерение Соединенных Штатов вести переговоры с Россией о прекращении огня в Украине без участия европейцев. Поэтому одной из главных целей саммита было выработать общую позицию европейских стран по Украине.



Во встрече приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Италии и Испании. Однако такой формат встречи вызвал критику со стороны некоторых европейских стран.



По словам Макрона, необходимо вести переговоры о «прочном и долгосрочном мире в Украине». Условиями для достижения такого мира, по мнению Макрона, являются прекращение агрессии со стороны России и «сильные и надежные гарантии безопасности для украинцев». «В противном случае это прекращение огня рискует закончиться так же, как Минские соглашения», — добавил французский президент.



Одним из способов обеспечения гарантий безопасности является отправка европейских войск в Украину. Но переговоры в Париже показали, что среди лидеров основных европейских стран нет единого мнения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это преждевременным, а премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Италии Джорджия Мелони выступили с аналогичными комментариями.



«Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону», — заявил Макрон, призвав европейские страны действовать быстро. Необходимость увеличения инвестиций в оборону подчеркивали и некоторые другие участники парижских переговоров, например премьер-министр Польши Дональд Туск.