Макрон пообщался с Трампом и Зеленским после парижской встречи
18 февраля 2025
13:30
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Президент Франции Эммануэль Макрон говорил после встречи лидеров ключевых европейских стран в Париже с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Макрон сообщил в сети X. Он подчеркнул, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, чтобы возможное прекращение огня с Россией не закончилось так же, как минские соглашения, которые не смогли предотвратить российское вторжение в 2022 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу в понедельник в Париже в ответ на намерение Соединенных Штатов вести переговоры с Россией о прекращении огня в Украине без участия европейцев. Поэтому одной из главных целей саммита было выработать общую позицию европейских стран по Украине.
Во встрече приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Италии и Испании. Однако такой формат встречи вызвал критику со стороны некоторых европейских стран.
По словам Макрона, необходимо вести переговоры о «прочном и долгосрочном мире в Украине». Условиями для достижения такого мира, по мнению Макрона, являются прекращение агрессии со стороны России и «сильные и надежные гарантии безопасности для украинцев». «В противном случае это прекращение огня рискует закончиться так же, как Минские соглашения», — добавил французский президент.
Одним из способов обеспечения гарантий безопасности является отправка европейских войск в Украину. Но переговоры в Париже показали, что среди лидеров основных европейских стран нет единого мнения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это преждевременным, а премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Италии Джорджия Мелони выступили с аналогичными комментариями.
«Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону», — заявил Макрон, призвав европейские страны действовать быстро. Необходимость увеличения инвестиций в оборону подчеркивали и некоторые другие участники парижских переговоров, например премьер-министр Польши Дональд Туск.
Во встрече приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Италии и Испании. Однако такой формат встречи вызвал критику со стороны некоторых европейских стран.
По словам Макрона, необходимо вести переговоры о «прочном и долгосрочном мире в Украине». Условиями для достижения такого мира, по мнению Макрона, являются прекращение агрессии со стороны России и «сильные и надежные гарантии безопасности для украинцев». «В противном случае это прекращение огня рискует закончиться так же, как Минские соглашения», — добавил французский президент.
Одним из способов обеспечения гарантий безопасности является отправка европейских войск в Украину. Но переговоры в Париже показали, что среди лидеров основных европейских стран нет единого мнения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал это преждевременным, а премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Италии Джорджия Мелони выступили с аналогичными комментариями.
«Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и вместе инвестировать в свою безопасность и оборону», — заявил Макрон, призвав европейские страны действовать быстро. Необходимость увеличения инвестиций в оборону подчеркивали и некоторые другие участники парижских переговоров, например премьер-министр Польши Дональд Туск.
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