Вероятность столкновения Земли с астероидом YR4 выросла

Таким образом, при очень маловероятном сценарии 2024 YR4 столкнется с Землей 22 декабря 2032 года.



По данным сайта NewScientist, астероид может высвободить энергию, эквивалентную 7,8 мегатоннам TNT, чего может быть достаточно, чтобы уничтожить как минимум город.





«С точки зрения энергии, это было бы на уровне 400 хиросимских бомб при столкновении с Землей. Похоже на падение Тунгусского метеорита в 1908 году в Сибири, когда было уничтожено 2 000 квадратных километров земли, что, по идее, составляет Чешско-Крумловский и Чешско-Будеёвицкий районы вместе взятые».



На момент открытия астероида астрономы рассчитывали вероятность как 1 к 83, но с тех пор она увеличилась в несколько раз и составляет сейчас 1 к 32. По данным NASA, вероятность составляет 3,1%.



Европейское космическое агентство (ESA) оценивает вероятность столкновения в 2,81%. Но астрономы уверяют, что причин для паники нет, так как вероятность со временем будет уменьшаться. К 2032 году может совсем радикально снизиться — а значит, нашу планету он может вполне благополучно миновать.



«То, что вероятность увеличилась за последнюю неделю, не означает, что так будет и дальше», — сказал NewScientist Хью Льюис из Саутгемптонского университета (Великобритания).



Журнал BBC «Sky at Night» также сообщает, что космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксирует астероид в марте 2025 года, а YR4 исчезнет из виду к концу апреля. Вновь его можно будет увидеть в июне 2028 года, когда он снова начнет приближаться к нашей планете.



В то же время ученые не исключают, что в 2182 году Земля получит значительный ущерб от встречи поверхности с астероидом Бенну. Это приведет к уменьшению количества солнечного света на нашей планете и падению температуры.



Скалистый объект под названием Бенну классифицируется как околоземный астероид. Он приближается к нашей планете каждые шесть лет и в настоящее время находится на расстоянии около 300 000 километров.



В будущем астероид размером около 500 метров — значительно крупнее и потенциально более разрушительная, чем 2024 YR4, — может подойти еще ближе, и эксперты дают вероятность столкновения с Землей в 2182 году — 1 к 2700.



В связи с этим стоит вспомнить, что эксперты работают над созданием планетарной защиты от потенциально разрушительных астероидов. Чешские институты и компании также участвуют в разработке, реализации и эксплуатации европейской миссии Hera, которая является частью первого испытания защиты.