Чехи боятся иностранцев. Они предпочли бы иметь в качестве соседа украинца, а не русского

«Почти две трети чехов (63%) считают, что иностранцы, проживающие в Чехии, представляют собой значительный риск для безопасности, что свидетельствует о несоответствии между восприятием угроз безопасности и отношением к интеграции иностранцев», — говорит аналитик STEM Катержина Душпивова. Более половины респондентов также считают, что общество предвзято относится к иностранцам и страдает от предрассудков.





Опрос показал, что война в Украине, развязанная Россией в феврале 2022 года, изменила восприятие этих народов. До начала конфликта до 50% людей без проблем жили бы рядом с русским, а сейчас — только 35%. Для украинцев, напротив, тенденция обратная: в начале тысячелетия лишь 10% чехов считали украинцев хорошими соседями, теперь же около 46% не возражают.





«Таким образом, приемлемость русских в этом отношении начинает возвращаться к уровню 1990-х годов, когда только 20% чехов без проблем приняли бы русского в качестве соседа», — говорится в исследовании.





Самые крепкие отношения у чехов со словаками, что также объясняется исторической близостью двух народов. 93% респондентов приветствовали бы словаков в качестве соседей, и только 1% не смог бы с этим смириться. Значительная часть общества также положительно отнеслась бы к соседу, если бы он был англичанином (83%), американцем (81%), французом (79%), немцем или хорватом (73%), евреем или вьетнамцем (71%).





«В долгосрочной перспективе не наблюдается никаких серьезных изменений в верхней или нижней части порядка предпочтений чешской общественности. С точки зрения развития взаимопонимания, несомненно, выигрывают вьетнамцы. Еще в 1990-х годах менее 10% чехов приняли бы вьетнамца в качестве соседа, но после 30 лет совместного проживания их приемлемость среди чехов возросла и достигла 71% в январе 2025 года — уровень, характерный для иностранцев из западных стран. Чехи считают вьетнамскую общину одной из наиболее адаптированных», — подчеркивается в исследовании.





С другой стороны, иностранцы с Ближнего Востока, такие как афганцы, сирийцы и арабы, имеют самую плохую репутацию. Только около 20% респондентов без проблем приняли бы их в качестве соседей, в то время как от 20% до 30% считают их «совершенно неприемлемыми».





«В долгосрочной перспективе не наблюдается значительных изменений в структуре предпочтений. Жители западных стран и Словакии остаются наиболее желанными соседями, тогда как иностранцы из арабского мира или Африки — наименее приемлемыми», — говорится в исследовании.





Чехи на протяжении долгого времени негативно относятся к цыганам. Только 24% респондентов готовы видеть их в качестве соседей. Наиболее терпимо к иностранцам относятся молодые жители Чехии, чаще всего с университетским образованием и высоким социальным статусом.





Помимо предпочтений по национальному признаку, в опросе изучалось отношение к предоставлению чешского гражданства иностранцам. 38% респондентов считают, что каждый, кто проживает в Чехии, должен иметь право на гражданство независимо от национальности или этнического происхождения. Столько же опрошенных уверены, что этнические группы и меньшинства должны иметь возможность жить в соответствии со своими традициями.





Менее двух третей респондентов считают, что иностранные граждане, проживающие в Чехии, представляют слишком большую угрозу безопасности.





STEM собрал данные с 16 по 25 января с помощью онлайн-опросов и личных интервью. В исследовании приняли участие 1 034 респондента в возрасте от 18 лет.