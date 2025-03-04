Иностранцев слишком много, но мы не можем без них обойтись, говорят чехи
5 марта 2025
15:00
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По мнению чешской общественности, в Чехии работает слишком много иностранцев. С одной стороны, половина опрошенных утверждает, что они отнимают рабочие места у чехов, но в то же время большинство считает, что они — единственное решение проблемы нехватки рабочей силы в некоторых областях. Таковы результаты опроса, проведенного компанией STEM.
69% респондентов согласны с тем, что в Чехии работает слишком много иностранцев. Чуть меньше половины взрослого населения (49%) считает, что трудоустройство иностранцев лишает «наших людей» работы. 51% респондентов не согласны с этим утверждением.
Несмотря на возможную неприязнь, большинство (54%) также признают, что иностранцы являются единственным решением проблемы нехватки рабочей силы в некоторых профессиях.
В долгосрочной перспективе жители Чехии все меньше выступают против найма иностранцев. Это связано как с развитием экономики и низким уровнем безработицы, так и с ростом числа иностранных работников.
«Личный опыт многих чешских мужчин и женщин, которые сталкиваются с нехваткой работников определенных профессий, также может сыграть свою роль в этом отношении», — напомнило агентство. Иностранные рабочие в Чехии обычно заняты на менее квалифицированных должностях с более низкой зарплатой. Из-за этого люди с низким уровнем образования ощущают себя более ущемленными при найме иностранцев.
По сравнению с прошлым, молодые люди до 30 лет реже нанимают иностранных работников, и их отношение к этому вопросу сейчас сопоставимо с другими возрастными группами.
Количество иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чешской Республике в 2024 году:
• украинцы — 210 тыс.
• словаки — 120 тыс.
• вьетнамцы — 69 тыс.
• русские — 39 тыс.
• румыны — 18 тыс.
Агентство также напомнило о некоторых парадоксах. Если средняя зарплата украинцев, работающих в Чехии в первой половине прошлого года, составляла 35 тыс. чешских крон, то средняя зарплата словаков — 59 тыс. чешских крон, что на 11 тыс. крон больше средней зарплаты чехов.
Словаки, работающие в Чехии, занимают более квалифицированные должности, чему соответствует и их зарплата.
Опрос проводился с 16 по 25 января, в нем приняли участие 1 034 респондента.
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