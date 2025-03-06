Правительство Чехии хочет ускорить депортацию нелегальных мигрантов и проверять мобильные телефоны иностранцев

«Мы должны быть готовы к кризисным ситуациям», — подчеркнул Фиала. Группа депутатов от ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN подготовила комплексное предложение по ускорению депортации нелегально пребывающих иностранцев, расширению проверок безопасности и здоровья и препятствованию въезду потенциально рискованных групп мигрантов.



«Главное направление — сделать процедуру высылки незаконно пребывающих иностранцев более эффективной», — сказал Ракушан, чье министерство работает над этим предложением с прошлого года.



Они предлагают, например, ограничить подачу ходатайств о предоставлении убежища людьми, которые пытаются избежать возвращения на родину. «Те, кого депортируют, не могут просить убежища», — говорит Ракушан, глава движения STAN.



Политики хотят ускорить депортацию людей, не имеющих права находиться в Чехии, объединив процедуру отказа в предоставлении международной защиты и решение о возвращении в одно целое. Это также сократит сроки принятия решения Министерством внутренних дел или другими заинтересованными органами.



Необходимо усилить надзор за просителями убежища, которые злоупотребляют социальной системой. «Мы имеем право ограничить его проживание за пределами убежища. Это касается тех, кто не сотрудничает», — сказал Ракушан.



Если у задержанных иностранцев нет при себе документов, полиция может посмотреть их мобильный телефон, чтобы получить о них какую-то информацию.



«Здесь есть человек, чья личность нам неизвестна. Полиция и власти смогут проверить данные с его мобильного телефона, чтобы выяснить, кто на самом деле этот человек», — описал министр внутренних дел еще одну возможную меру.



«В ЕС много людей, которые не должны здесь находиться»



В рамках новой общеевропейской системы нелегальные мигранты также будут проверяться на предмет риска для здоровья и эпидемиологических рисков.



Правительство Фиалы уже давно с сомнением относится к миграционному пакту ЕС. Но без скоординированных действий стран ЕС, считает Фиала, он не сработает. Поэтому Чехия входит в группу стран, которые хотят более последовательно высылать нелегальных мигрантов.



«Если у нас не будет европейского решения, которое будет более энергичным, более последовательным и более последовательным в своей реализации, мы столкнемся с проблемами, которые приносит нелегальная миграция, а также увидим то, что происходит сейчас, — пограничный контроль. А это именно то, чего мы не хотим», — сказал Фиала.



«Вы не можете решить проблему нелегальной миграции без европейского решения. То есть, например, чтобы те, кому нечего делать в Европе, уехали», — добавил премьер-министр. Однако, по его словам, этот принцип еще не полностью реализован.



«Есть много людей, которые не имеют права находиться в ЕС, и мы не можем их оттуда выгнать. Мы должны что-то с этим сделать», — подчеркнул Фиала.



Политики также хотят обуздать злоупотребление международными аэропортами для нелегальной миграции, однако в прошлом году этот показатель был рекордно низким. По словам австрийца, в чешских аэропортах таким образом выявляется мало людей.



В прошлом году 420 человек были задержаны при незаконном пересечении границы Чехии с другой страной, что на 4 322 человека меньше, или минус 91,1 процента.