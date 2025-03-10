Украина примет предложение о временном 30-дневном прекращении огня. Если с этим будет согласна Россия
11 марта 2025
20:20
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Украина готова принять предложение США о немедленном временном 30-дневном прекращении огня, если Россия также согласится на это, говорится в совместном заявлении США и Украины. В документе также говорится, что Соединенные Штаты немедленно возобновят обмен разведданными с Киевом и оказание помощи в сфере безопасности.
«В ходе встречи в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если на это согласится и Россия», — цитирует телеканал Al-Arabiya заявление Госдепартамента США.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь передаст России предложение о прекращении огня. «Теперь мяч на их стороне поля», — добавил он.
Украина расценивает это предложение как положительное и готова пойти на этот шаг, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-аккаунте. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивный характер встречи.
Согласно тексту, США также немедленно начнут обмениваться разведданными с Украиной, а также возобновят военную помощь.
Украина, с другой стороны, взяла на себя обязательство создать переговорную группу, которая немедленно начнет мирные переговоры.
«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры с целью достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины», — говорится в заявлении.
Соглашение также включает обязательство обеих сторон работать над скорейшим разрешением спора о минеральных богатствах. Именно это соглашение стало предметом споров в последние дни.
Эта новость появилась после того, как представители обеих делегаций подтвердили, что первый раунд переговоров между двумя сторонами в саудовском городе Джидда во вторник прошел «хорошо» и был «конструктивным и продуктивным», напоминает Al-Arabiya.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь передаст России предложение о прекращении огня. «Теперь мяч на их стороне поля», — добавил он.
Украина расценивает это предложение как положительное и готова пойти на этот шаг, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-аккаунте. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивный характер встречи.
Согласно тексту, США также немедленно начнут обмениваться разведданными с Украиной, а также возобновят военную помощь.
Украина, с другой стороны, взяла на себя обязательство создать переговорную группу, которая немедленно начнет мирные переговоры.
«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры с целью достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины», — говорится в заявлении.
Соглашение также включает обязательство обеих сторон работать над скорейшим разрешением спора о минеральных богатствах. Именно это соглашение стало предметом споров в последние дни.
Эта новость появилась после того, как представители обеих делегаций подтвердили, что первый раунд переговоров между двумя сторонами в саудовском городе Джидда во вторник прошел «хорошо» и был «конструктивным и продуктивным», напоминает Al-Arabiya.
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