Украина примет предложение о временном 30-дневном прекращении огня. Если с этим будет согласна Россия

«В ходе встречи в Джидде Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если на это согласится и Россия», — цитирует телеканал Al-Arabiya заявление Госдепартамента США.



Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь передаст России предложение о прекращении огня. «Теперь мяч на их стороне поля», — добавил он.



Украина расценивает это предложение как положительное и готова пойти на этот шаг, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-аккаунте. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за конструктивный характер встречи.



Согласно тексту, США также немедленно начнут обмениваться разведданными с Украиной, а также возобновят военную помощь.



Украина, с другой стороны, взяла на себя обязательство создать переговорную группу, которая немедленно начнет мирные переговоры.



«Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры с целью достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины», — говорится в заявлении.



Соглашение также включает обязательство обеих сторон работать над скорейшим разрешением спора о минеральных богатствах. Именно это соглашение стало предметом споров в последние дни.



Эта новость появилась после того, как представители обеих делегаций подтвердили, что первый раунд переговоров между двумя сторонами в саудовском городе Джидда во вторник прошел «хорошо» и был «конструктивным и продуктивным», напоминает Al-Arabiya.