ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Молодой человек на BMW разогнался до 150 км/ч и убил свою девушку. Он получил 3,5 года тюрьмы и должен заплатить три миллиона крон

Новости 420on
12 марта 2025
22:00
354
Суд Брно рассмотрел дело о гибели 24-летней девушки. Она погибла в автомобиле BMW, которым управлял ее бойфренд 22-летний Михал Штаффа. Суд признал его вождение азартным и приговорил к 3,5 годам тюремного заключения. Кроме того, он должен выплатить три миллиона крон семье девушки.
Авария произошла 4 июня 2023 года после полудня на дороге между Ивановице-на-Хане и Швабенице. Штаффа, сидевший за рулем BMW, вел машину как сумасшедший; в месте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, он ехал со скоростью 140-154 км/ч, утверждает эксперт.

«Он выехал правыми колесами на грунтовый край дороги, ушел в занос, потом выехал на встречную полосу и врезался правой стороной в дерево. Непристегнутая женщина-пассажир получила в результате аварии смертельные травмы», — описала ситуацию сторона обвинения.

Изначально Штаффа был приговорен к 3,5 годам за убийство по неосторожности в Вышковском районном суде, но он не согласился с приговором и компенсацией, которую он должен выплатить пострадавшим. Некоторые родственники погибшей девочки также обжаловали приговор, и спор был рассмотрен областным апелляционным судом Брно.

Мало опыта, много преступлений

«Клиент признал свою вину, он чувствует себя виновным. Это правда, что он вел машину так, как вел. Он несет ответственность за аварию и признает ее», — напомнил адвокат мужчины.

«Подсудимый — молодой человек с очень маленьким опытом вождения, но с большим опытом нарушений. Он абсолютно безответственный водитель. И совершенно неуместно с его стороны комментировать жертву и ее отношение к вождению», — подчеркнул прокурор.

«Она никому ничего не сделала», — напомнил адвокат жертвы. Сам Штаффа, который зарабатывал на жизнь вождением в компании по доставке, в Апелляционном суде хранил молчание и не хотел отвечать на вопросы судей.

В итоге суд постановил, что Штаффа должен отправиться в тюрьму на 3,5 года, выплатить 3 миллиона чешских крон пострадавшим и не садиться за руль еще семь лет.

«Обвиняемому грозило шесть лет тюрьмы — приговор, который, хотя и не самый мягкий, нельзя назвать чрезмерно суровым. Тот факт, что жертва не была пристегнута, не остался без внимания. Но даже если бы ремень безопасности был пристегнут, она все равно не пережила бы столкновения на такой огромной скорости. Вина, безусловно, лежит на обвиняемом», — добавил Дюфек.
Чехия Автомобили суды
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:10
12 МАРТА 2025
748
ПОЛИТИКА
ТРАМП: Я ПОЛУЧИЛ ОТ РОССИИ ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
16:30
12 МАРТА 2025
450
ЭКОНОМИКА
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В НАЧАЛЕ ГОДА ВЫРОСЛО
13:00
12 МАРТА 2025
1032
ОБЩЕСТВО
ПОЧЕМУ СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC БЫЛА ЗАКРЫТА ДВА ДНЯ ИЗ-ЗА ВОДЫ? ОШИБКА МОГЛА БЫТЬ ДОПУЩЕНА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
11:30
12 МАРТА 2025
721
ОБЩЕСТВО
СУД В БРНО РАССМОТРИТ ДЕЛО О РАСТРАТЕ И МОШЕННИЧЕСТВЕ АДВОКАТА С УЩЕРБОМ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ КРОН
10:00
12 МАРТА 2025
1719
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАНДАЛ ПОВРЕДИЛ 40 ПРИПАРКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
09:00
12 МАРТА 2025
1615
ПОЛИТИКА
СОГЛАШЕНИЯ БУДУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НА РОССИЙСКИХ, А НЕ НА АМЕРИКАНСКИХ УСЛОВИЯХ, ГОВОРИТ РОССИЙСКИЙ ДЕПУТАТ
21:30
11 МАРТА 2025
1242
ОБЩЕСТВО
СТАНЦИЯ МЕТРО FLORENC ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ
20:20
11 МАРТА 2025
1764
ОБЩЕСТВО
УКРАИНА ПРИМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ 30-ДНЕВНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ. ЕСЛИ С ЭТИМ БУДЕТ СОГЛАСНА РОССИЯ
16:30
11 МАРТА 2025
1805
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ США: ТАРИФЫ — ПОДАРОК КИТАЮ
15:00
11 МАРТА 2025
2308
ОБЩЕСТВО
ПОЛОВИНА СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ НАХОДИЛАСЬ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
14:00
11 МАРТА 2025
1218
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 2,7 ПРОЦЕНТА В ФЕВРАЛЕ
10:00
11 МАРТА 2025
2494
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧЕРЕДНОГО УЧАСТКА D6 МЕЖДУ КАРЛОВЫМИ ВАРАМИ И ПРАГОЙ
09:00
11 МАРТА 2025
2053
ПОЛИТИКА
С ВАШИНГТОНОМ ИЛИ БЕЗ НЕГО. ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ
08:00
11 МАРТА 2025
3813
ОБЩЕСТВО
УВОЛЕННЫЙ СОТРУДНИК ЧЕШСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПОЛУЧИЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ 17 ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ 1,7 МЛН КРОН
22:00
10 МАРТА 2025
2716
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ СНОВА УВЕЛИЧИЛОСЬ И ПРЕВЫСИЛО 326 000 ЧЕЛОВЕК