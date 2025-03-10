Молодой человек на BMW разогнался до 150 км/ч и убил свою девушку. Он получил 3,5 года тюрьмы и должен заплатить три миллиона крон

Авария произошла 4 июня 2023 года после полудня на дороге между Ивановице-на-Хане и Швабенице. Штаффа, сидевший за рулем BMW, вел машину как сумасшедший; в месте, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, он ехал со скоростью 140-154 км/ч, утверждает эксперт.



«Он выехал правыми колесами на грунтовый край дороги, ушел в занос, потом выехал на встречную полосу и врезался правой стороной в дерево. Непристегнутая женщина-пассажир получила в результате аварии смертельные травмы», — описала ситуацию сторона обвинения.



Изначально Штаффа был приговорен к 3,5 годам за убийство по неосторожности в Вышковском районном суде, но он не согласился с приговором и компенсацией, которую он должен выплатить пострадавшим. Некоторые родственники погибшей девочки также обжаловали приговор, и спор был рассмотрен областным апелляционным судом Брно.



Мало опыта, много преступлений



«Клиент признал свою вину, он чувствует себя виновным. Это правда, что он вел машину так, как вел. Он несет ответственность за аварию и признает ее», — напомнил адвокат мужчины.



«Подсудимый — молодой человек с очень маленьким опытом вождения, но с большим опытом нарушений. Он абсолютно безответственный водитель. И совершенно неуместно с его стороны комментировать жертву и ее отношение к вождению», — подчеркнул прокурор.



«Она никому ничего не сделала», — напомнил адвокат жертвы. Сам Штаффа, который зарабатывал на жизнь вождением в компании по доставке, в Апелляционном суде хранил молчание и не хотел отвечать на вопросы судей.



В итоге суд постановил, что Штаффа должен отправиться в тюрьму на 3,5 года, выплатить 3 миллиона чешских крон пострадавшим и не садиться за руль еще семь лет.



«Обвиняемому грозило шесть лет тюрьмы — приговор, который, хотя и не самый мягкий, нельзя назвать чрезмерно суровым. Тот факт, что жертва не была пристегнута, не остался без внимания. Но даже если бы ремень безопасности был пристегнут, она все равно не пережила бы столкновения на такой огромной скорости. Вина, безусловно, лежит на обвиняемом», — добавил Дюфек.