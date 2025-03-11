Reuters: Россия представила США список требований для прекращения войны в Украине

Россия предъявила Соединенным Штатам список требований, которые она ставит в зависимость от соглашения о прекращении войны в Украине и восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом в четверг вечером написало агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. Однако, по его словам, пока неясно, что именно требует Москва и готова ли она начать мирные переговоры с Киевом, прежде чем согласиться на ее условия.





Тем временем Владимир Путин приказал высшему командованию как можно скорее разгромить украинские войска на западе Курской области, сообщает Reuters. «Наша задача в ближайшее время и в кратчайшие сроки нанести решительное поражение противнику в Курской области», — сказал Путин генералам в своей речи, транслировавшейся по телевидению поздно вечером в среду.





«И конечно, мы должны подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», — добавил он.





Путин отдал приказ в то самое время, когда Дональд Трамп выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня.





Российские и американские официальные лица обсуждали условия Москвы в ходе личных и онлайн переговоров в течение последних трех недель, сообщили источники Reuters. Они назвали российские требования общими и похожими на те, с которыми Кремль уже обращался к Украине, США и Организации Североатлантического договора.





Среди них Россия включила обязательство Запада, что Украина не станет членом НАТО в будущем и что в Украине не будут размещены иностранные войска, а также требование, чтобы международное сообщество признало Крым и четыре оккупированных региона Украины частью России, напомнило Reuters.





В последние годы Россия также требовала от США и НАТО устранить то, что Кремль называет «коренными причинами» войны, включая расширение НАТО на восток.





Президент США Дональд Трамп сейчас ожидает заявления Путина о том, согласится ли он на предложенное немедленное 30-дневное прекращение огня, которое его украинский коллега Владимир Зеленский назвал первым шагом к мирным переговорам после встречи американской и украинской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия) во вторник. В среду Трамп заявил, что получил положительные новости по этому поводу, и выразил надежду, что Путин примет предложение о прекращении огня, как и Зеленский. По его словам, американские чиновники уже направляются в Россию для переговоров о прекращении огня.





Однако некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин, бывший офицер КГБ, на самом деле использует временное прекращение огня, чтобы активизировать свои усилия по вбиванию клина между США, Украиной и Европой и сорвать любые мирные переговоры, добавляет Reuters.