В туалете чешского парламента нашли пистолет. Это приведет к более частым проверкам

Оружие принес руководитель представительного клуба движения ANO в Праге 7 Мартин Суханек, подтвердил Deník N. Válková. Плишек уже забрал у него карту доступа. Полиция расценивает инцидент как правонарушение.



«Согласно соответствующим правилам безопасности, лицам с оружием запрещен вход в Палату депутатов, за исключением сотрудников полиции», — подчеркнула канцлер.



Если кто-то приходит с оружием, он должен сдать его на стойке регистрации. По словам канцлера, Служба охраны полиции уполномочена выборочно проверять даже лиц, которым не нужно проходить через рамку досмотра при входе в Палату депутатов. По его словам, полиция сама решает, как их применять. Плишек рассчитывает использовать это разрешение в более широком масштабе.



«Я обращаюсь к службе безопасности с просьбой проверить, не нарушают ли лица, входящие в помещения Палаты депутатов по удостоверениям личности, запрет на ношение оружия», — добавил Плишек. По словам представителя Палаты депутатов, во вторник канцлер приняла решение аннулировать карту доступа советника Валковой.



Валкова рассказала Deník N, что у советника есть законное оружие. «Он очень сожалеет, я накричала на него и наказала его», — заявила депутат от ANO, добавив, что она немедленно запретила Суханеку входить в нижнюю палату.



По словам представителя службы охраны Прохазки, советник сообщил о пропаже короткоствольного огнестрельного оружия в здании Палаты депутатов во вторник днем. По сообщениям, владелец заявил, что забыл пистолет в одном из туалетов. «Служба безопасности немедленно приняла меры по обнаружению данного оружия и обеспечению безопасности людей». «Один из помощников шерифа сообщил полиции, что оружие находится в другом туалете», — рассказал Прохазка. Об инциденте сообщил телеканал CNN Prima News.



Глава пражской организации ANO Ондржей Прокоп публично призвал к отставке Суханека.



«Оружие не должно находиться в государственных учреждениях и уж тем более в руках тех, кто не может его должным образом обезопасить», — написал Прокоп в сети X. «Как председатель ANO в Праге, я требую отставки Мартина Суханека». Если он этого не сделает, я предложу исключить его из движения», — добавил он.