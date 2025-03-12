Полиция в Чехии 9 апреля проведет массовые проверки соблюдения скоростного режима

«Знаете ли вы рискованные места? Знаете ли вы участок, где водители часто нарушают правила? Дополните список мест, где 9 апреля сотрудники полиции будут следить за безопасностью и бесперебойностью дорожного движения. Главная цель этих профилактических мероприятий — снизить аварийность и повысить безопасность дорожного движения». Именно так на своем сайте полиция призывает население принять участие в профилактическом мероприятии Speed Marathon.





«По состоянию на 3 марта было размещено более 9 300 сообщений, которые набрали более 47 000 голосов», — сообщила Aktuálně.cz пресс-секретарь полиции Виолета Сирисова. «На данный момент мы можем с уверенностью сказать, что количество голосов выше, чем в прошлом году, когда мы получили более 20 000 голосов и четыре тысячи выбранных мест», — добавила она.





Однако до 18 марта общественность еще может дать свои советы по поводу мест, которые должна посетить полиция, и проголосовать за те, которые уже отмечены на портале Safe Routes.





На данный момент только жители Праги и окрестностей прислали 1 168 советов о местах, где полиция должна измерять скорость. Однако только на следующей неделе станет ясно, какие из них будут отобраны и объединены с уже выбранными местами. Судя по прошлым годам, их должно быть около тысячи.





Само измерение будет проводиться в среду 9 апреля. Помимо превышения скорости, будут проверяться и другие правонарушения: в прошлом году, например, полицейские выявили 157 случаев, когда автомобили находились в плохом техническом состоянии.





Акция проводится ежегодно уже несколько лет. Во время прошлогоднего мероприятия сотрудники полиции проверили около 4700 автомобилей примерно в 1000 заранее выбранных местах. В результате было выявлено 2 166 нарушений правил дорожного движения, в том числе 1 578 нарушений скоростного режима. В общей сложности за один день полиция собрала 3 555 200 чешских крон штрафов.