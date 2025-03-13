В Чехии женщина с собакой выпрыгнула с 11-го этажа жилого дома
16 марта 2025
18:50
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В воскресенье днем все службы экстренной помощи прибыли в жилой комплекс Винице в Пльзене, где женщина и ее собака, по всей видимости, выпрыгнули из окна многоквартирного дома. Онb упали на козырек над входной дверью, от полученных ранений женщина и ее собака скончались на месте.
Андреа Дивишова, пресс-секретарь спасательной службы, подтвердила, что женщина получила обширные травмы, от которых скончалась на месте. «Врач констатировал смерть», — сказала Дивишова.
Полиция пока не уточняет, что послужило причиной падения женщины из окна. «На месте происшествия работают криминалисты, и мы ждем показаний коронера. Мы расследуем все обстоятельства происшествия», — заявил представитель полиции Ондржей Ходан вскоре после 17:00.
По данным полицbи, нет никаких признаков того, что это было насильственное преступление. Наиболее вероятная версия — самоубийство. Сообщается, что женщина не жила в этом доме и, предположительно, выпрыгнула из окна на лестничной площадке.
Полиция пока не уточняет, что послужило причиной падения женщины из окна. «На месте происшествия работают криминалисты, и мы ждем показаний коронера. Мы расследуем все обстоятельства происшествия», — заявил представитель полиции Ондржей Ходан вскоре после 17:00.
По данным полицbи, нет никаких признаков того, что это было насильственное преступление. Наиболее вероятная версия — самоубийство. Сообщается, что женщина не жила в этом доме и, предположительно, выпрыгнула из окна на лестничной площадке.
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