В Чехии женщина с собакой выпрыгнула с 11-го этажа жилого дома

Андреа Дивишова, пресс-секретарь спасательной службы, подтвердила, что женщина получила обширные травмы, от которых скончалась на месте. «Врач констатировал смерть», — сказала Дивишова.



Полиция пока не уточняет, что послужило причиной падения женщины из окна. «На месте происшествия работают криминалисты, и мы ждем показаний коронера. Мы расследуем все обстоятельства происшествия», — заявил представитель полиции Ондржей Ходан вскоре после 17:00.



По данным полицbи, нет никаких признаков того, что это было насильственное преступление. Наиболее вероятная версия — самоубийство. Сообщается, что женщина не жила в этом доме и, предположительно, выпрыгнула из окна на лестничной площадке.