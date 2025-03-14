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Комиссия ЕС одобрила выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро для Украины

Новости 420on
17 марта 2025
22:00
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Совет ЕС одобрил третий транш поддержки в рамках программы «Дорожная карта для Украины» на сумму 3,5 млрд евро (почти 88 млрд чешских крон). Комиссия объявила об этом 17 марта. Украина уже получила почти 20 миллиардов евро (более 500 миллиардов крон) в рамках программы, которая была запущена в начале 2024 года.
«Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Дорожной карте Украины, и может получить третий транш программы», — говорится в заявлении Совета.

Таким образом, Украина сможет получить третий транш финансовой поддержки из фонда, предназначенного для этой помощи, в виде грантов и кредитов. По словам председателя Совета Урсулы фон дер Ляйен, Украина также сможет получить больше выгоды от увеличения производства оружия в ЕС.

Ляйен объявила о дополнительной финансовой помощи в трехлетнюю годовщину российского вторжения в Украину. «На карту поставлена не только судьба Украины. На карту поставлена судьба Европы. Поэтому нашим главным приоритетом остается поддержка обороны Украины», — написала она в своем заявлении.

«План для Украины» или программа Ukraine Facility была создана в начале 2024 года Европейским союзом для оказания финансовой и практической помощи Украине после начала войны. В частности, программа призвана помочь в восстановлении страны или укреплении ее экономики и инфраструктуры.

В рамках программы ЕС выделил в общей сложности 32 млрд евро (более 800 млрд чешских крон) на поддержку реформ и инвестиций. Украина провела 13 ключевых реформ в соответствии со стандартами ЕС, таких как меры по развитию возобновляемой энергетики, чтобы получить право на это финансирование.
Украина Евросоюз финансовая помощь
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