Комиссия ЕС одобрила выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро для Украины

«Сегодня Совет пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Дорожной карте Украины, и может получить третий транш программы», — говорится в заявлении Совета.



Таким образом, Украина сможет получить третий транш финансовой поддержки из фонда, предназначенного для этой помощи, в виде грантов и кредитов. По словам председателя Совета Урсулы фон дер Ляйен, Украина также сможет получить больше выгоды от увеличения производства оружия в ЕС.



Ляйен объявила о дополнительной финансовой помощи в трехлетнюю годовщину российского вторжения в Украину. «На карту поставлена не только судьба Украины. На карту поставлена судьба Европы. Поэтому нашим главным приоритетом остается поддержка обороны Украины», — написала она в своем заявлении.



«План для Украины» или программа Ukraine Facility была создана в начале 2024 года Европейским союзом для оказания финансовой и практической помощи Украине после начала войны. В частности, программа призвана помочь в восстановлении страны или укреплении ее экономики и инфраструктуры.



В рамках программы ЕС выделил в общей сложности 32 млрд евро (более 800 млрд чешских крон) на поддержку реформ и инвестиций. Украина провела 13 ключевых реформ в соответствии со стандартами ЕС, таких как меры по развитию возобновляемой энергетики, чтобы получить право на это финансирование.