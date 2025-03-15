Чешские СМИ: В Лондоне мужчина въехал на автомобиле в толпу. 20-летняя девушка скончалась на месте
18 марта 2025
16:15
185
26-летний мужчина въехал на машине в толпу людей возле Королевского колледжа в Лондоне. Сейчас известно об одной погибшей женщине и нескольких раненых.
Мужчина был арестован на месте происшествия. По сообщениям британских СМИ, он находился за рулем под воздействием наркотиков.
По словам очевидцев, фургон въехал в группу молодых женщин. 20-летняя девушка скончалась на месте происшествия, двое других пешеходов были доставлены в больницу. Третьему человеку была оказана помощь на месте.
«Мы оказали помощь четырем людям на месте происшествия. К сожалению, несмотря на все наши усилия, один человек скончался. Мы доставили двух людей в больницу, а четвертый был выписан», — сказал представитель Лондонской службы скорой помощи.
«Водитель фургона, 26-летний мужчина, был арестован на месте происшествия по подозрению в убийстве в результате неосторожного вождения под воздействием наркотиков», — цитирует заявление полиции сайт Daily Mail, добавляя, что мужчина находится под стражей. «Предполагается, что это не связано с терроризмом», — добавили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
18 МАРТА 2025
469
10:00
18 МАРТА 2025
307
08:00
18 МАРТА 2025
336
22:00
17 МАРТА 2025
472
19:30
17 МАРТА 2025
838
18:00
17 МАРТА 2025
1278
15:00
17 МАРТА 2025
322
10:00
17 МАРТА 2025
2347
09:00
17 МАРТА 2025
907
18:50
16 МАРТА 2025
2811
17:00
16 МАРТА 2025
4319
15:00
16 МАРТА 2025
9425
09:00
15 МАРТА 2025
8649