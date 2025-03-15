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Чешские СМИ: В Лондоне мужчина въехал на автомобиле в толпу. 20-летняя девушка скончалась на месте

Новости и статьи
18 марта 2025
16:15
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26-летний мужчина въехал на машине в толпу людей возле Королевского колледжа в Лондоне. Сейчас известно об одной погибшей женщине и нескольких раненых.
Мужчина был арестован на месте происшествия. По сообщениям британских СМИ, он находился за рулем под воздействием наркотиков.

По словам очевидцев, фургон въехал в группу молодых женщин. 20-летняя девушка скончалась на месте происшествия, двое других пешеходов были доставлены в больницу. Третьему человеку была оказана помощь на месте.

«Мы оказали помощь четырем людям на месте происшествия. К сожалению, несмотря на все наши усилия, один человек скончался. Мы доставили двух людей в больницу, а четвертый был выписан», — сказал представитель Лондонской службы скорой помощи.

«Водитель фургона, 26-летний мужчина, был арестован на месте происшествия по подозрению в убийстве в результате неосторожного вождения под воздействием наркотиков», — цитирует заявление полиции сайт Daily Mail, добавляя, что мужчина находится под стражей. «Предполагается, что это не связано с терроризмом», — добавили в полиции.
дтп Великобритания В мире
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