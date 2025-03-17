«Закон на нашей стороне». Радио Свобода подало в суд на американское агентство в связи с предстоящим прекращением финансирования
19 марта 2025
15:00
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Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) в связи с предстоящим прекращением финансирования пражской радиостанции. Об этом RFE/RL сообщила в пресс-релизе. Радиостанция считает, что не может лишиться денег, выделенных ей Конгрессом, поскольку это нарушит федеральные законы, в том числе Конституцию США.
Прекращение финансирования связано с принятым в пятницу решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство по глобальным медиа США до установленного законом минимума, чтобы сократить федеральный бюрократический аппарат.
Радио Свободная Европа / Радио Свобода подало в суд на USAGM и пару его чиновников, Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы не допустить отмены федерального гранта, предназначенного для радиостанции.
«Сейчас не время поддаваться пропаганде и цензуре со стороны противников Америки. Мы убеждены, что закон на нашей стороне и что всемирное празднование смерти нашего деспота преждевременно», — говорится в заявлении главы RFE/RL Стивена Капуса.
Радио Свободная Европа / Радио Свобода подало в суд на USAGM и пару его чиновников, Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы не допустить отмены федерального гранта, предназначенного для радиостанции.
«Сейчас не время поддаваться пропаганде и цензуре со стороны противников Америки. Мы убеждены, что закон на нашей стороне и что всемирное празднование смерти нашего деспота преждевременно», — говорится в заявлении главы RFE/RL Стивена Капуса.
Чешское правительство хочет, чтобы радио продолжало вещание, и ищет для него поддержки в Европейском союзе.
На своем сайте Радио Свободная Европа / Радио Свобода описывает себя как частную, независимую, международную информационную организацию, за чьими выпусками еженедельно следят около 50 миллионов человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан и Пакистан.
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