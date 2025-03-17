«Закон на нашей стороне». Радио Свобода подало в суд на американское агентство в связи с предстоящим прекращением финансирования

Прекращение финансирования связано с принятым в пятницу решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство по глобальным медиа США до установленного законом минимума, чтобы сократить федеральный бюрократический аппарат.



Радио Свободная Европа / Радио Свобода подало в суд на USAGM и пару его чиновников, Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы не допустить отмены федерального гранта, предназначенного для радиостанции.



«Сейчас не время поддаваться пропаганде и цензуре со стороны противников Америки. Мы убеждены, что закон на нашей стороне и что всемирное празднование смерти нашего деспота преждевременно», — говорится в заявлении главы RFE/RL Стивена Капуса.





Чешское правительство хочет, чтобы радио продолжало вещание, и ищет для него поддержки в Европейском союзе.



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