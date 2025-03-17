Зеленский: Напав на Украину ночью, Путин отверг предложение о прекращении огня

Атака России произошла через несколько часов после продолжительного телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в результате которого прозвучало предложение прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру двух противоборствующих сторон.



«Эти российские ночные атаки разрушают наш энергетический сектор, нашу инфраструктуру и повседневную жизнь украинцев. Тот факт, что эта ночь не стала исключением, показывает, что ради мира мы должны продолжать оказывать давление на Россию», — заявил Зеленский в социальной сети Telegram. Путин сегодня де-факто отверг предложение о полном прекращении огня, добавил он.



Трамп и Путин 18 марта говорили об Украине и договорились приостановить атаки на энергетические объекты, говорится в заявлении Белого дома и Кремля. Они также высказались за улучшение двусторонних отношений. По сообщениям информационных агентств, после разговора Кремль сообщил, что Путин согласился приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение США о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.