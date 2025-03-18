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Чехи — на 20 месте в списке самых счастливых стран мира

Новости и статьи
20 марта 2025
15:00
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Чешская Республика — двадцатая самая счастливая страна в мире. Однако по сравнению с прошлыми годами чехи стали чувствовать себя несколько хуже: в прошлом и позапрошлом году они занимали восемнадцатое место. В рейтинге восьмой год подряд лидируют финны и другие скандинавские страны: Дания занимает второе место, Исландия — третье, а Швеция — четвертое.
Несмотря на несколько ухудшившееся положение, Чехия показала хорошие результаты в Центральной Европе. Она обошла, например, Германию (22-е место), Польшу (26-е), Словакию (50-е) и Венгрию (69-е). Лучше дела обстоят только в Австрии, которая находится на 17-м месте. Однако более развитые экономики, такие как Великобритания (23-е место), США (24-е место), Франция (33-е место) и Италия (40-е место), показали худшие результаты, чем Чешская Республика.

При составлении рейтинга учитывались несколько факторов, в том числе уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка и возможность свободно принимать решения. Все три аспекта получили высокие оценки в Чехии.

Скандинавы являются лидерами ежегодного рейтинга. Их отличает отличное здравоохранение, высокий уровень образования и хорошая система социальной поддержки. Кроме того, в этих странах не так сильно различаются социальные классы. По мнению исследователей, счастью способствуют даже такие мелочи, как совместные трапезы, наличие человека, на которого можно положиться, а также размер семьи. В исследовании говорится, что счастье возрастает в геометрической прогрессии, когда семья состоит из четырех-пяти человек.

«Счастье — это не только богатство и рост, но и доверие, связь и наличие человека, который прикроет спину», — считает Джон Клифтон, глава Gallup. «Если мы хотим, чтобы общество и экономика были сильнее, нам нужно инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга», — добавил он.

Финны уже давно занимают лидирующие позиции в рейтинге, как и другие скандинавские страны, такие как упомянутые выше Дания, Исландия и Швеция. За ними следуют Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.

«В наше время важно уделять больше внимания себе, а не материальной стороне вещей», — говорит профессор экономики Джон Хелливелл. По его словам, это играет большую роль, в частности, для Финляндии. Кроме того, в скандинавских странах был замечен довольно интересный феномен — они относятся к тем, где потерянный кошелек почти всегда возвращается к своему владельцу.

По мнению Хелливелла, это доказывает, что скандинавские народы заботятся об общем благополучии своего окружения, а не в первую очередь о материальных благах.

В США ощущение счастья снижается. В прошлом году они впервые выбыли из двадцатки лидеров, а в этом году заняла 24-е место, что является худшим показателем за всю историю исследования. 

«По крайней мере частично это связано с тем, что американцы моложе 30 лет чувствуют себя хуже. Похоже, что их не так сильно поддерживают семья и друзья, они чувствуют меньше свободы в выборе жизненного пути и меньше оптимизма в отношении уровня жизни», — прокомментировала Илана Рон-Леви, исполнительный директор Gallup.

Великобритания также показала самый низкий результат с 2017 года, заняв 23-е место, всего на одно место опередив Соединенные Штаты. В прошлом году она занимала 20-е место.

В исследовании также сообщается, что 19% молодых людей во всем мире не имеют никого, к кому они могли бы обратиться за социальной поддержкой. Это на 39% больше, чем в 2006 году. Более того, в США и некоторых странах Европы снижение уровня счастья и веры в систему социального обеспечения привело к росту политической полярности.

На другом конце шкалы, в позиции наименее счастливых наций, находятся афганцы. Впереди них — Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана и Демократическая Республика Конго. В целом, нижние строчки рейтинга занимают в основном африканские страны.

Самые счастливые страны мира на 2025 год:
  1. Финляндия
  2. Дания
  3. Исландия
  4. Швеция
  5. Нидерланды
  6. Коста-Рика
  7. Норвегия
  8. Израиль
  9. Люксембург
  10. Мексика
  11. Австралия
  12. Новая Зеландия
  13. Швейцария
  14. Бельгия
  15. Ирландия
  16. Литва
  17. Австрия
  18. Канада
  19. Словения
  20. Чехия 

Из доклада World Happiness Report, соавтором которого является ООН.
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