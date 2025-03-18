Чехи — на 20 месте в списке самых счастливых стран мира
20 марта 2025
15:00
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Чешская Республика — двадцатая самая счастливая страна в мире. Однако по сравнению с прошлыми годами чехи стали чувствовать себя несколько хуже: в прошлом и позапрошлом году они занимали восемнадцатое место. В рейтинге восьмой год подряд лидируют финны и другие скандинавские страны: Дания занимает второе место, Исландия — третье, а Швеция — четвертое.
Несмотря на несколько ухудшившееся положение, Чехия показала хорошие результаты в Центральной Европе. Она обошла, например, Германию (22-е место), Польшу (26-е), Словакию (50-е) и Венгрию (69-е). Лучше дела обстоят только в Австрии, которая находится на 17-м месте. Однако более развитые экономики, такие как Великобритания (23-е место), США (24-е место), Франция (33-е место) и Италия (40-е место), показали худшие результаты, чем Чешская Республика.
При составлении рейтинга учитывались несколько факторов, в том числе уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка и возможность свободно принимать решения. Все три аспекта получили высокие оценки в Чехии.
При составлении рейтинга учитывались несколько факторов, в том числе уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка и возможность свободно принимать решения. Все три аспекта получили высокие оценки в Чехии.
Скандинавы являются лидерами ежегодного рейтинга. Их отличает отличное здравоохранение, высокий уровень образования и хорошая система социальной поддержки. Кроме того, в этих странах не так сильно различаются социальные классы. По мнению исследователей, счастью способствуют даже такие мелочи, как совместные трапезы, наличие человека, на которого можно положиться, а также размер семьи. В исследовании говорится, что счастье возрастает в геометрической прогрессии, когда семья состоит из четырех-пяти человек.
«Счастье — это не только богатство и рост, но и доверие, связь и наличие человека, который прикроет спину», — считает Джон Клифтон, глава Gallup. «Если мы хотим, чтобы общество и экономика были сильнее, нам нужно инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга», — добавил он.
Финны уже давно занимают лидирующие позиции в рейтинге, как и другие скандинавские страны, такие как упомянутые выше Дания, Исландия и Швеция. За ними следуют Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика.
«В наше время важно уделять больше внимания себе, а не материальной стороне вещей», — говорит профессор экономики Джон Хелливелл. По его словам, это играет большую роль, в частности, для Финляндии. Кроме того, в скандинавских странах был замечен довольно интересный феномен — они относятся к тем, где потерянный кошелек почти всегда возвращается к своему владельцу.
По мнению Хелливелла, это доказывает, что скандинавские народы заботятся об общем благополучии своего окружения, а не в первую очередь о материальных благах.
В США ощущение счастья снижается. В прошлом году они впервые выбыли из двадцатки лидеров, а в этом году заняла 24-е место, что является худшим показателем за всю историю исследования.
«По крайней мере частично это связано с тем, что американцы моложе 30 лет чувствуют себя хуже. Похоже, что их не так сильно поддерживают семья и друзья, они чувствуют меньше свободы в выборе жизненного пути и меньше оптимизма в отношении уровня жизни», — прокомментировала Илана Рон-Леви, исполнительный директор Gallup.
Великобритания также показала самый низкий результат с 2017 года, заняв 23-е место, всего на одно место опередив Соединенные Штаты. В прошлом году она занимала 20-е место.
В исследовании также сообщается, что 19% молодых людей во всем мире не имеют никого, к кому они могли бы обратиться за социальной поддержкой. Это на 39% больше, чем в 2006 году. Более того, в США и некоторых странах Европы снижение уровня счастья и веры в систему социального обеспечения привело к росту политической полярности.
На другом конце шкалы, в позиции наименее счастливых наций, находятся афганцы. Впереди них — Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана и Демократическая Республика Конго. В целом, нижние строчки рейтинга занимают в основном африканские страны.
Самые счастливые страны мира на 2025 год:
- Финляндия
- Дания
- Исландия
- Швеция
- Нидерланды
- Коста-Рика
- Норвегия
- Израиль
- Люксембург
- Мексика
- Австралия
- Новая Зеландия
- Швейцария
- Бельгия
- Ирландия
- Литва
- Австрия
- Канада
- Словения
- Чехия
Из доклада World Happiness Report, соавтором которого является ООН.
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