Туберкулез в Праге распространяют в основном иностранцы и алкоголики

«Каждый четвертый случай заболевания в Чехии регистрируется в Праге, и половина пациентов здесь — иностранцы из третьих стран. Пациенты, как правило, агрессивны или не имеют страховки», — предупреждает Иржи Валленфельс, руководитель Национального отдела по надзору за туберкулезом в больнице Буловка.



Поэтому больницы требуют нескольких изменений. Они хотят, чтобы государство сделало обязательным тестирование прибывающих иностранцев, поскольку без лечения они являются источником инфекции для окружающих.



Кроме того, по их мнению, необходимо изменить законодательство в отношении возможной изоляции пациента с агрессивными симптомами, с которыми не справляется персонал, и, в-третьих, они просят оказать государственную поддержку в оплате дорогостоящего лечения пациента без страховки. В настоящее время это оплачивает сама больница, хотя по закону она обязана госпитализировать пациента с туберкулезом.



Врачи привлекают внимание к насущным проблемам в связи со Всемирным днем борьбы с туберкулезом, который отмечается в марте. В настоящее время туберкулез — это болезнь маргинальных групп населения, то есть алкоголиков, ВИЧ-инфицированных, наркоманов и бездомных. В последние годы от него страдают и иностранцы, в основном из Украины.



«Несмотря на все, что у нас есть в руках, борьба с этим заболеванием идет не очень успешно», — говорит Мартина Козяр Васакова, заведующая клиникой пневмологии в университетской больнице Томайера и на 1-м медицинском факультете Карлова университета.



Она отмечает, что, хотя в Чехии уже более пятидесяти лет существует базовое лечение, болезнь не искоренена. Вакцина от туберкулеза не эффективна против заболевания, а только против тяжелых форм.



Часто это незнакомые люди с поздними стадиями заболевания и плохим состоянием здоровья, что приводит к смерти, несмотря на интенсивную терапию, говорит эксперт.



Туберкулез в Праге

● Число больных в прошлом году составило примерно 104 человека, причем дополнительные цифры — это недиагностированные случаи. Ситуация хуже всего в столице из-за скопления иностранцев. Заболевание передается капельным путем.

● Типичные симптомы: продолжительный кашель, потеря веса, кашель с кровью (уже не так часто), ночная потливость. Проблемы могут скрываться за другими заболеваниями. Диагноз ставится с помощью рентгена грудной клетки. Заболеваемость увеличилась в связи с войной в Украине.

● Лечение: основные противотуберкулезные препараты. Туберкулез может поразить любой орган, в 90 процентах случаев это легкие.



Источник: Чешское пневмологическое общество.



Самое неприятное для врачей — это бойкот пациентов. «Алкоголь они проносят через окно, так как мы находимся в закрытом инфекционном отделении. Например, как только мы обрабатываем палаты или коридоры дезинфицирующим средством, они тут же его выпивают», — рассказывает Вашакова о лечении пациентов с зависимостью. Некоторые из них даже ведут себя агрессивно, потому что отказываются от принудительного ухода, вызывая конфликты с персоналом и другими пациентами.



Один госпитализированный пациент плевал в нас, крушил кулаками оборудование и растирал кровоточащую руку по всему помещению, в результате чего напал на персонал и угрожал изнасилованием, подтвердила Мария Михаловичова, заведующая отделением пневмологии и фтизиатрии в профессиональном лечебном институте «Альбертинум».



Пациента не разрешили выписать. Ни министерство здравоохранения, ни медицинская палата, ни адвокаты, к которым обратилась больница, не предложили никакого решения. «Полиция посоветовала нам вооружиться электрошокером на такой случай», — говорит старшая медсестра.



Врачи, однако, были бы рады возможности перевезти такого человека туда, где за ним будет обеспечен надлежащий надзор. «Согласно действующему законодательству, инфекционный пациент может быть помещен в изолятор только в медицинском учреждении», — добавила Михаловичова.



Без страховки



Больницы также испытывают трудности с незастрахованными пациентами, которые не являются исключением среди нелегально пребывающих иностранцев. «Мы не можем отказать им, отправить их обратно в страну происхождения без лечения, которое занимает несколько месяцев и является очень дорогим», — говорит Владимир Коближек, председатель Чешского пневмологического и фтизиатрического общества.



По словам врачей, лечение туберкулеза на ранней стадии, когда достаточно базовых противотуберкулезных препаратов, обходится примерно в 460 чешских крон, а на поздней стадии заболевания, при которой упомянутые выше иностранцы чаще всего попадают в больницу, необходимо использовать современные дорогостоящие препараты стоимостью в десятки тысяч крон.



Именно поэтому врачи выступают за раннее обследование людей из стран с высоким риском. В настоящее время украинцы составляют две трети всех иностранцев, больных туберкулезом в Праге, и среди них преобладают мужчины.



«Многие больные украинцы еще не прошли диагностику в нашей стране, потому что у них нет такой большой проблемы, которая заставила бы их обратиться за медицинской помощью, поэтому они остаются здесь с непризнанным туберкулезом», — отметил Валленфельс.