В лондонском аэропорту Хитроу будет отменено не менее 1 350 рейсов, в том числе пражские

Аэропорт Хитроу — самый загруженный в Европе и один из ключевых мировых авиаузлов. Он не будет работать весь день, и, скорее всего, будет бороться с последствиями в течение нескольких дней. Пострадает и сообщение с Прагой. Некоторые самолеты были вынуждены изменить направление и приземлиться в других аэропортах, некоторые вернулись обратно. Транспортные самолеты сейчас стоят на стоянке в разных местах по всему миру, и позже их придется перемещать.





Пассажиры, чей рейс был перенаправлен в другой аэропорт Великобритании или в Нидерланды, Францию или северную Германию, могут воспользоваться железнодорожным сообщением. Однако там, скорее всего, будет наблюдаться ажиотаж, поэтому нет уверенности, что все желающие смогут сесть на поезда.





Менее крупный лондонский аэропорт Гатвик пытается принять часть самолетов, но его возможности ограничены. В районе Лондона есть и другие аэропорты, такие как Станстед и Лутон, но они тоже не могут принять много самолетов из-за ограниченной пропускной способности.





Хитроу выполняет рейсы в более чем 230 пунктов назначения в почти 90 странах. В аэропорту базируются 90 авиакомпаний, в том числе British Airways, Virgin Atlantic и Lufthansa. У аэропорта две основные взлетно-посадочные полосы, и оператор планирует представить предложение о строительстве третьей полосы этим летом, сообщает Reuters.





В феврале этого года Хитроу обслужил 5,7 миллиона пассажиров, что стало самым загруженным февралем в истории. С марта 2024 года по февраль 2025 года количество пассажиров достигнет 84,1 миллиона. В настоящее время Хитроу работает на 99% своей пропускной способности, и если он не расширится, значение других европейских аэропортов будет расти. Например, парижский аэропорт Шарль-де-Голль имеет четыре основные взлетно-посадочные полосы, как и аэропорт Франкфурта. Амстердамский аэропорт Схипхол имеет шесть взлетно-посадочных полос.





Ежегодно из Хитроу вылетают и приземляются около 475 000 самолетов, причем самым популярным направлением является Нью-Йорк. В аэропорту работает более 90 000 человек, что делает Хитроу крупнейшим работодателем в Великобритании, если учитывать только место работы.