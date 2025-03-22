Mapy.cz выходит на международный уровень и меняет название на Mapy.com
24 марта 2025
16:30
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Чешское приложение Mapy.cz, поддерживаемое компанией Seznam.cz, имеет глобальные амбиции. Чтобы охватить миллионы пользователей по всему миру, оно переезжает на адрес Mapy.com, что делает его более доступным для пользователей из разных уголков планеты. Представители компании объявили об этом в понедельник, добавив, что переход будет постепенным. На данный момент домен Mapy.cz продолжает работать.
«Переход на Mapy.com — это шаг к большей ясности для иностранных пользователей. Однако мы считаем, что он принесет пользу и местным благодаря большему объему общих данных, опыта и впечатлений. Все это поможет нам продолжать совершенствовать Mapy.com», — пояснил Давид Фингер, директор проектов Email.cz и Mapy.com чешского интернет-лидера Seznam.cz.
Mapy.cz — хорошо известный жителям Чехии бренд, существующий на рынке уже четверть века. Он пользуется большой популярностью в основном благодаря комьюнити-подходу, когда сами клиенты активно участвуют в улучшении контента.
Это то, что создатели пытаются сохранить и для зарубежных пользователей. «Для нас было важно сохранить связь с оригинальным названием и в то же время дать бренду возможность выйти на глобальную аудиторию. Название Mapy.com представляет собой идеальный компромисс между сохранением чешских корней и понятностью для иностранных пользователей. Использование домена .com делает бренд более доступным для широкой аудитории без потери связи с оригинальной чешской идентичностью», — говорит Фингер.
По его словам, чехи также выиграют от перехода на новый домен. «Расширение приложения за границу принесет пользу и чешским пользователям. Картографические данные будут иметь более широкое покрытие, а сами данные будут более точными», — сказал директор подразделения Email.cz и Mapy.com.
В качестве примера он привел данные о дорожном движении. «Полная навигация, включая данные о пробках, уже доступна в Словакии, Польше, Австрии и Германии. Скоро она будет работать также в Словении, Венгрии и Италии. Таким образом, клиенты смогут с комфортом добраться, например, из Праги в Альпы или на Балатон. Кроме того, водители из этих стран смогут получать данные о пробках, авариях, перекрытиях и сообщать о полицейских патрулях», — отметил Фингер.
По его словам, управление офлайн-картами также будет улучшено. «В ближайшем будущем Mapy.com предложит более четкий выбор офлайн-областей для зарубежных регионов. Пользователь сможет легко выбрать нужный район прямо на карте», — сказал директор.
Позднее в этом году в рамках премиум-версии Mapy.com появится поддержка устройств Apple Watch и Wear OS. Функции «Автостоп» и «Навигация» будут доступны в приложении Mapy.com на смарт-часах.
«Покупатели премиум-версии также получат возможность более точно планировать маршруты, выбирая конкретный вид деятельности, например бег, езду на велосипеде, прогулки с коляской или катание на самокате. Также есть возможность планировать маршруты по виа феррата», — отметил Фингер.
Смена домена на Maps.com никак не повлияет на работу приложения. «Это будет минимальная модификация, которую обычный пользователь может даже не заметить. Главное — сделать приложение более понятным и доступным для зарубежных рынков», — пояснил директор.
«Мы благодарим всех наших сторонников за участие в этом увлекательном путешествии. Благодаря им мы можем продолжать продвигать карты и добавлять в них новые функции, которые станут незаменимым спутником в путешествиях», — заключил Фингер.
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