Mapy.cz выходит на международный уровень и меняет название на Mapy.com

«Переход на Mapy.com — это шаг к большей ясности для иностранных пользователей. Однако мы считаем, что он принесет пользу и местным благодаря большему объему общих данных, опыта и впечатлений. Все это поможет нам продолжать совершенствовать Mapy.com», — пояснил Давид Фингер, директор проектов Email.cz и Mapy.com чешского интернет-лидера Seznam.cz.





Mapy.cz — хорошо известный жителям Чехии бренд, существующий на рынке уже четверть века. Он пользуется большой популярностью в основном благодаря комьюнити-подходу, когда сами клиенты активно участвуют в улучшении контента.



Это то, что создатели пытаются сохранить и для зарубежных пользователей. «Для нас было важно сохранить связь с оригинальным названием и в то же время дать бренду возможность выйти на глобальную аудиторию. Название Mapy.com представляет собой идеальный компромисс между сохранением чешских корней и понятностью для иностранных пользователей. Использование домена .com делает бренд более доступным для широкой аудитории без потери связи с оригинальной чешской идентичностью», — говорит Фингер.



По его словам, чехи также выиграют от перехода на новый домен. «Расширение приложения за границу принесет пользу и чешским пользователям. Картографические данные будут иметь более широкое покрытие, а сами данные будут более точными», — сказал директор подразделения Email.cz и Mapy.com.



В качестве примера он привел данные о дорожном движении. «Полная навигация, включая данные о пробках, уже доступна в Словакии, Польше, Австрии и Германии. Скоро она будет работать также в Словении, Венгрии и Италии. Таким образом, клиенты смогут с комфортом добраться, например, из Праги в Альпы или на Балатон. Кроме того, водители из этих стран смогут получать данные о пробках, авариях, перекрытиях и сообщать о полицейских патрулях», — отметил Фингер.



По его словам, управление офлайн-картами также будет улучшено. «В ближайшем будущем Mapy.com предложит более четкий выбор офлайн-областей для зарубежных регионов. Пользователь сможет легко выбрать нужный район прямо на карте», — сказал директор.





Позднее в этом году в рамках премиум-версии Mapy.com появится поддержка устройств Apple Watch и Wear OS. Функции «Автостоп» и «Навигация» будут доступны в приложении Mapy.com на смарт-часах.



«Покупатели премиум-версии также получат возможность более точно планировать маршруты, выбирая конкретный вид деятельности, например бег, езду на велосипеде, прогулки с коляской или катание на самокате. Также есть возможность планировать маршруты по виа феррата», — отметил Фингер.



Смена домена на Maps.com никак не повлияет на работу приложения. «Это будет минимальная модификация, которую обычный пользователь может даже не заметить. Главное — сделать приложение более понятным и доступным для зарубежных рынков», — пояснил директор.



«Мы благодарим всех наших сторонников за участие в этом увлекательном путешествии. Благодаря им мы можем продолжать продвигать карты и добавлять в них новые функции, которые станут незаменимым спутником в путешествиях», — заключил Фингер.