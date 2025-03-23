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В Чехии из-за кражи кабелей опаздывают поезда

Новости 420on
25 марта 2025
12:00
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Во вторник утром поезда на главном железнодорожном коридоре вблизи Пардубице идут с опозданием на десятки минут. Причина — кража кабелей.
«Ремонт затронет и сигнальное оборудование. На одном переезде скорость движения поездов составляет около 10 километров в час, его должны починить сегодня к полудню», — заявил во вторник Мартин Кавка, пресс-секретарь железнодорожной администрации.

Задержка затрагивает все поезда, направляющиеся на восток страны. Поезда дальнего следования и региональные поезда могут быть задержаны на 45 минут между Пардубице и Костенице, предупредили Чешские железные дороги.

Для пассажиров между Пардубице и Костенице организовано автобусное сообщение.

Полиция расследует кражу. Она произошла около 01:30 в Пардубицком кадастре на улице У Каменне вили, где был поврежден кабель.

«Неизвестный преступник раскурочил бетонную крышку, под которой впоследствии перерезал кабель. Детективы, прибывшие на место происшествия, изъяли улики, которые теперь будут изучать», — говорит представитель полиции Ивета Копецка.

Полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, связанных с повреждением чужой собственности и созданием угрозы для работы коммунальных служб.
Чешские железные дороги кражи полиция поезда Чехия
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