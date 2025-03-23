В Чехии из-за кражи кабелей опаздывают поезда

«Ремонт затронет и сигнальное оборудование. На одном переезде скорость движения поездов составляет около 10 километров в час, его должны починить сегодня к полудню», — заявил во вторник Мартин Кавка, пресс-секретарь железнодорожной администрации.



Задержка затрагивает все поезда, направляющиеся на восток страны. Поезда дальнего следования и региональные поезда могут быть задержаны на 45 минут между Пардубице и Костенице, предупредили Чешские железные дороги.



Для пассажиров между Пардубице и Костенице организовано автобусное сообщение.



Полиция расследует кражу. Она произошла около 01:30 в Пардубицком кадастре на улице У Каменне вили, где был поврежден кабель.



«Неизвестный преступник раскурочил бетонную крышку, под которой впоследствии перерезал кабель. Детективы, прибывшие на место происшествия, изъяли улики, которые теперь будут изучать», — говорит представитель полиции Ивета Копецка.



Полицейские возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, связанных с повреждением чужой собственности и созданием угрозы для работы коммунальных служб.