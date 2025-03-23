Взрыв на складе тринитротолуола в Поличке. Пострадал человек
25 марта 2025
11:30
371
Полиция, пожарные и служба скорой помощи принимают меры в Поличке, где произошел взрыв на складе тринитротолуола (ТНТ) STV Group на территории машиностроительного завода. Пострадал один человек, получив травмы, опасные для жизни. Полиция проводит эвакуацию. На месте работали 11 пожарных подразделений. Вероятная причина взрыва — техническая неисправность.
Взрыв на объекте произошел около 9 утра в поселке Босины, в нескольких километрах от Полички. Пресс-секретарь скорой помощи Алена Кисиала сообщила, что медики прибыли на место взрыва на складе с ТНТ и боеприпасами. На место происшествия также вылетел вертолет воздушной спасательной службы из Оломоуца.
Рядом с местом взрыва находилась только одна женщина, которую спасли пожарные. «Пострадавшая получила очень серьезные и опасные для жизни травмы. Она была доставлена воздушным транспортом в больницу в Оломоуце», — добавила Кисиала.
«На данный момент наиболее вероятной причиной взрыва считается техническая неисправность технологии производства в одном из цехов. Мы эвакуировали всех сотрудников. Один человек доставлен в больницу», — говорится в сообщении полиции в сети X.
«Пожарные эвакуировали одного пострадавшего и передали его в службу скорой медицинской помощи», — написали пожарные. По их словам, в связи с опасным характером вмешательства там работали подразделения пожарной охраны третьего уровня.
Полицейские установили защитный барьер и оцепили территорию вокруг участка. «Некоторые местные дороги также могут быть закрыты», — добавили они. Над районом кружил полицейский вертолет с тепловизором.
«Сегодня утром на нашей территории произошло чрезвычайное происшествие, к которому мы относимся со всей серьезностью. Мы интенсивно сотрудничаем с комплексной системой спасения.
Безопасность наших сотрудников и окружающего населения имеет для нас решающее значение. Все необходимые меры были приняты сразу же после инцидента», — заявил Давид Хац, председатель совета директоров STV Group. Взрыв произошел в одном из производственных зданий компании.
На место происшествия также направились пожарные из спасательных подразделений в Йиглаве и Хлучине, которые отправили к месту взрыва три единицы бронированных автоцистерн. Они могут безопасно действовать даже в тех местах, которые представляют угрозу для пожарных.
Рядом с местом взрыва находилась только одна женщина, которую спасли пожарные. «Пострадавшая получила очень серьезные и опасные для жизни травмы. Она была доставлена воздушным транспортом в больницу в Оломоуце», — добавила Кисиала.
«На данный момент наиболее вероятной причиной взрыва считается техническая неисправность технологии производства в одном из цехов. Мы эвакуировали всех сотрудников. Один человек доставлен в больницу», — говорится в сообщении полиции в сети X.
Prozatím se jeví jako nejpravděpodobnější příčina výbuchu technická závada technologie výroby v jedné z hal. Evakuovali jsme všechny zaměstnance. Jedna osoba byla převezena do nemocnice. #policiepak— Policie ČR (@PolicieCZ) March 25, 2025
«Пожарные эвакуировали одного пострадавшего и передали его в службу скорой медицинской помощи», — написали пожарные. По их словам, в связи с опасным характером вмешательства там работали подразделения пожарной охраны третьего уровня.
Полицейские установили защитный барьер и оцепили территорию вокруг участка. «Некоторые местные дороги также могут быть закрыты», — добавили они. Над районом кружил полицейский вертолет с тепловизором.
«Сегодня утром на нашей территории произошло чрезвычайное происшествие, к которому мы относимся со всей серьезностью. Мы интенсивно сотрудничаем с комплексной системой спасения.
Безопасность наших сотрудников и окружающего населения имеет для нас решающее значение. Все необходимые меры были приняты сразу же после инцидента», — заявил Давид Хац, председатель совета директоров STV Group. Взрыв произошел в одном из производственных зданий компании.
На место происшествия также направились пожарные из спасательных подразделений в Йиглаве и Хлучине, которые отправили к месту взрыва три единицы бронированных автоцистерн. Они могут безопасно действовать даже в тех местах, которые представляют угрозу для пожарных.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
25 МАРТА 2025
194
08:00
25 МАРТА 2025
410
18:00
24 МАРТА 2025
688
17:00
24 МАРТА 2025
489
16:30
24 МАРТА 2025
548
15:00
24 МАРТА 2025
5648
11:30
24 МАРТА 2025
12334
10:00
24 МАРТА 2025
697
08:00
24 МАРТА 2025
1559
19:00
23 МАРТА 2025
1939
17:00
23 МАРТА 2025
970
15:00
23 МАРТА 2025
1703
13:00
23 МАРТА 2025
15409
11:00
23 МАРТА 2025
1356