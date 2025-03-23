Взрыв на складе тринитротолуола в Поличке. Пострадал человек

Prozatím se jeví jako nejpravděpodobnější příčina výbuchu technická závada technologie výroby v jedné z hal. Evakuovali jsme všechny zaměstnance. Jedna osoba byla převezena do nemocnice. #policiepak — Policie ČR (@PolicieCZ) March 25, 2025

Взрыв на объекте произошел около 9 утра в поселке Босины, в нескольких километрах от Полички. Пресс-секретарь скорой помощи Алена Кисиала сообщила, что медики прибыли на место взрыва на складе с ТНТ и боеприпасами. На место происшествия также вылетел вертолет воздушной спасательной службы из Оломоуца.Рядом с местом взрыва находилась только одна женщина, которую спасли пожарные. «Пострадавшая получила очень серьезные и опасные для жизни травмы. Она была доставлена воздушным транспортом в больницу в Оломоуце», — добавила Кисиала.«На данный момент наиболее вероятной причиной взрыва считается техническая неисправность технологии производства в одном из цехов. Мы эвакуировали всех сотрудников. Один человек доставлен в больницу», — говорится в сообщении полиции в сети X.«Пожарные эвакуировали одного пострадавшего и передали его в службу скорой медицинской помощи», — написали пожарные. По их словам, в связи с опасным характером вмешательства там работали подразделения пожарной охраны третьего уровня.Полицейские установили защитный барьер и оцепили территорию вокруг участка. «Некоторые местные дороги также могут быть закрыты», — добавили они. Над районом кружил полицейский вертолет с тепловизором.«Сегодня утром на нашей территории произошло чрезвычайное происшествие, к которому мы относимся со всей серьезностью. Мы интенсивно сотрудничаем с комплексной системой спасения.Безопасность наших сотрудников и окружающего населения имеет для нас решающее значение. Все необходимые меры были приняты сразу же после инцидента», — заявил Давид Хац, председатель совета директоров STV Group. Взрыв произошел в одном из производственных зданий компании.На место происшествия также направились пожарные из спасательных подразделений в Йиглаве и Хлучине, которые отправили к месту взрыва три единицы бронированных автоцистерн. Они могут безопасно действовать даже в тех местах, которые представляют угрозу для пожарных.