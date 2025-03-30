Мать жертвы стрельбы в университете пожаловалась на закрытое заседание следственного комитета
1 апреля 2025
19:30
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Парламентская комиссия по расследованию не нарушила права пострадавших, когда обсуждала стрельбу на факультете без участия общественности. Так заявила полная коллегия Конституционного суда, в которую обратилась мать одной из жертв. Она тщетно пыталась добиться разрешения на участие в работе комиссии.
Суд в полном составе с судьей-докладчиком Даниэлой Земановой опубликовал свое решение в базе данных.
Палата назначила комиссию по расследованию в июне 2024 года для составления картины трагической стрельбы на философском факультете Карлова университета в декабре 2023 года. Стрелявший там убил 14 человек и ранил других, после чего покончил с собой.
Комиссия должна была оценить эффективность принятых мер и при необходимости дать предложения по более качественному реагированию на подобные события. В одном из своих первых решений комиссия постановила, что ее заседания будут закрытыми для общественности, а общение со СМИ будет происходить в основном через председателя.
Женщина не согласилась с такой процедурой и подала конституционную жалобу. Она заявила, что как мать жертвы должна иметь право участвовать в любых разбирательствах, связанных с данным событием. «Тревожит, что кабинетные расследования или политическое давление могут помешать сделать вывод об ответственности конкретных лиц», — говорится в жалобе.
Однако полный состав Конституционного суда, в который входят все судьи, не поддержал жалобу. «Хотя парламентская комиссия по расследованию может по собственному желанию рассматривать дела с уголовной подоплекой, характер и роль этого органа являются чисто политическими, и конституционные требования, вытекающие из права на эффективное расследование, не применимы к его работе», — написала судья Земанова в своем решении.
«Статус жертвы преступления или потерпевшего в уголовном процессе также не дает конституционного субъективного права, которое могло бы быть затронуто решением следственной комиссии сделать свои заседания закрытыми для общественности», — добавили судьи.
Палата назначила комиссию по расследованию в июне 2024 года для составления картины трагической стрельбы на философском факультете Карлова университета в декабре 2023 года. Стрелявший там убил 14 человек и ранил других, после чего покончил с собой.
Комиссия должна была оценить эффективность принятых мер и при необходимости дать предложения по более качественному реагированию на подобные события. В одном из своих первых решений комиссия постановила, что ее заседания будут закрытыми для общественности, а общение со СМИ будет происходить в основном через председателя.
Женщина не согласилась с такой процедурой и подала конституционную жалобу. Она заявила, что как мать жертвы должна иметь право участвовать в любых разбирательствах, связанных с данным событием. «Тревожит, что кабинетные расследования или политическое давление могут помешать сделать вывод об ответственности конкретных лиц», — говорится в жалобе.
Однако полный состав Конституционного суда, в который входят все судьи, не поддержал жалобу. «Хотя парламентская комиссия по расследованию может по собственному желанию рассматривать дела с уголовной подоплекой, характер и роль этого органа являются чисто политическими, и конституционные требования, вытекающие из права на эффективное расследование, не применимы к его работе», — написала судья Земанова в своем решении.
«Статус жертвы преступления или потерпевшего в уголовном процессе также не дает конституционного субъективного права, которое могло бы быть затронуто решением следственной комиссии сделать свои заседания закрытыми для общественности», — добавили судьи.
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