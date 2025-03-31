Начался ремонт главной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Праги. Он продлится до середины августа

Дублирующая взлетно-посадочная полоса, ориентированная почти перпендикулярно основной взлетно-посадочной полосе, приведет к изменению маршрутов прилета и вылета. Повышенный уровень шума в пострадавших районах может быть снижен за счет запланированного строительства параллельной взлетно-посадочной полосы к существующей основной взлетно-посадочной полосе. В прошлом году строительное управление Центральночешского края вновь открыло процедуру зонирования, необходимую для получения разрешения на строительство. Аэропорт заявил, что строительство этой взлетно-посадочной полосы начнется не раньше 2030 года.





Последний раз главную взлетно-посадочную полосу ремонтировали в 2022 году, тогда работы заняли около трех месяцев. До этого во время ремонта в 2013, 2012 и 2004 годах приходилось использовать вспомогательную взлетно-посадочную полосу. Аэропорт проводит регулярное техническое обслуживание главной взлетно-посадочной полосы дважды в год — весной и осенью, при этом работы обычно длятся от десяти до 14 дней.