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Начался ремонт главной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Праги. Он продлится до середины августа

Новости 420on
2 апреля 2025
11:30
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В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела начинается ремонт главной взлетно-посадочной полосы. Во время этих работ все воздушное движение будет переведено на второстепенную взлетно-посадочную полосу, что приведет к повышению уровня шума в окрестностях Кладно и густонаселенных районах Праги, особенно в районах Прага 4, 5 и 6.
Дублирующая взлетно-посадочная полоса, ориентированная почти перпендикулярно основной взлетно-посадочной полосе, приведет к изменению маршрутов прилета и вылета. Повышенный уровень шума в пострадавших районах может быть снижен за счет запланированного строительства параллельной взлетно-посадочной полосы к существующей основной взлетно-посадочной полосе. В прошлом году строительное управление Центральночешского края вновь открыло процедуру зонирования, необходимую для получения разрешения на строительство. Аэропорт заявил, что строительство этой взлетно-посадочной полосы начнется не раньше 2030 года.

Последний раз главную взлетно-посадочную полосу ремонтировали в 2022 году, тогда работы заняли около трех месяцев. До этого во время ремонта в 2013, 2012 и 2004 годах приходилось использовать вспомогательную взлетно-посадочную полосу. Аэропорт проводит регулярное техническое обслуживание главной взлетно-посадочной полосы дважды в год — весной и осенью, при этом работы обычно длятся от десяти до 14 дней.
Чехия аэропорт Прага
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