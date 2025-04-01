15 часов в холле отеля — таким было возвращение из отпуска одного из клиентов CK Blue Style
2 апреля 2025
22:00
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Долгое ожидание на ресепшене отеля в Египте и отсутствие информации о задержанном рейсе от турагента. Катержина Шимчикова была среди пассажиров, которые сегодня утром вернулись из Египта в аэропорт Остравы. «С нами вообще никто не общался. На доске объявлений только изменили время вылета с 6:50 (вторник) на 13:10. После сдачи карточек номеров мы продолжали ждать на стойке регистрации. В электронном письме нам сказали ждать дальнейшей информации».
Катержина Шимчикова была среди пассажиров, которые сегодня утром вернулись из Египта в аэропорт Остравы. «С нами вообще никто не общался. На доске объявлений только изменили время вылета с 6:50 (вторник) на 13:10. После сдачи карточек номеров мы продолжали ждать на стойке регистрации. В электронном письме нам сказали ждать дальнейшей информации».
По словам женщины, туристы могли питаться по системе «все включено», но уже не могли попасть в свои номера. Около 15:00 в отель пришел делегат, который сообщил, что вылет состоится до полуночи. «Мы продолжали ждать у стойки регистрации до вылета, самолет вылетел в 3:45 утра».
Представители турагентства были готовы помочь, но, по словам пассажиров, проблема заключалась в основном в недостатке информации. Пассажиры не знали, как изменится время ожидания, сказал турист. В итоге они провели у стойки регистрации почти 15 часов.
Туристы продолжат обсуждать с компанией вопрос компенсации.
Агентство меняет перевозчика
Из-за неоднократных осложнений туристическое агентство Blue Style меняет перевозчика на рейсах между Чехией и Египтом, так как предыдущий партнер, Skyline Express Airlines, оказался не очень надежным, сообщает агентство. С сегодняшнего дня эти рейсы будет выполнять авиакомпания Smartwings.
«Причиной прекращения сотрудничества стали неоднократные проблемы с качеством и надежностью услуг, предоставляемых Skyline Express Airlines, и нерасторопный подход к их решению, в том числе уклонение от договорных обязательств и обязательств по внутренним и международным нормам», — заявил во вторник вечером PR-менеджер Blue Style Ян Кадержабек.
По его словам, действующий перевозчик уклоняется, например, от выплаты компенсации за задержку рейсов. По словам представителя Blue Style, Skyline Express Airlines отказалась рассматривать претензии пассажиров, несмотря на неоднократные обращения. Поэтому туристическое агентство прибегло к собственному решению в виде урегулирования спора с теми клиентами, которые пострадали от невыполненных обязательств перевозчика, добавил Кадержабек.
По словам женщины, туристы могли питаться по системе «все включено», но уже не могли попасть в свои номера. Около 15:00 в отель пришел делегат, который сообщил, что вылет состоится до полуночи. «Мы продолжали ждать у стойки регистрации до вылета, самолет вылетел в 3:45 утра».
Представители турагентства были готовы помочь, но, по словам пассажиров, проблема заключалась в основном в недостатке информации. Пассажиры не знали, как изменится время ожидания, сказал турист. В итоге они провели у стойки регистрации почти 15 часов.
Туристы продолжат обсуждать с компанией вопрос компенсации.
Агентство меняет перевозчика
Из-за неоднократных осложнений туристическое агентство Blue Style меняет перевозчика на рейсах между Чехией и Египтом, так как предыдущий партнер, Skyline Express Airlines, оказался не очень надежным, сообщает агентство. С сегодняшнего дня эти рейсы будет выполнять авиакомпания Smartwings.
«Причиной прекращения сотрудничества стали неоднократные проблемы с качеством и надежностью услуг, предоставляемых Skyline Express Airlines, и нерасторопный подход к их решению, в том числе уклонение от договорных обязательств и обязательств по внутренним и международным нормам», — заявил во вторник вечером PR-менеджер Blue Style Ян Кадержабек.
По его словам, действующий перевозчик уклоняется, например, от выплаты компенсации за задержку рейсов. По словам представителя Blue Style, Skyline Express Airlines отказалась рассматривать претензии пассажиров, несмотря на неоднократные обращения. Поэтому туристическое агентство прибегло к собственному решению в виде урегулирования спора с теми клиентами, которые пострадали от невыполненных обязательств перевозчика, добавил Кадержабек.
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