Магазины продавали алкоголь и табак несовершеннолетним в половине случаев, выяснили инспекторы

Чаще всего торговцы нарушали закон о защите прав потребителей, не сообщая покупателям цену товара или скидку. Многие также продавали алкоголь несовершеннолетним. Инспекторы наложили на розничных торговцев в общей сложности 2 809 штрафов на общую сумму более 26,5 миллиона крон.



В ходе годичного инспекционного мероприятия особое внимание уделялось соблюдению законодательства, регулирующего предложение и продажу алкогольных напитков и табачных изделий, средств для курения, электронных сигарет и никотиновых пакетиков без содержания табака.



Всего в рамках контрольного мероприятия было проведено 6 804 проверки. Нарушения законодательства были выявлены в 48% случаев.



Продажа алкоголя несовершеннолетним

«В рамках контрольного мероприятия было проведено 894 расследования в отношении лиц, не достигших 18 лет, и в 429 случаях были выявлены нарушения запрета на подачу и продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет, то есть почти в 45%», — сообщил Франтишек Котрба, пресс-секретарь инспекции.



Инспекции также сотрудничали с другими контролирующими органами, такими как полиция Чешской Республики, органы лицензирования торговли, таможенное управление, санитарные станции и другие.



«По итогам всех проверок, число которых составило 6 804, нарушения запрета на продажу и подачу алкоголя лицам моложе 18 лет были выявлены в 429 случаях, что составляет 6,31% от общего числа всех проведенных проверок», — добавил Котрба.



Продажа табачных изделий, электронных сигарет и никотиновых пакетиков или средств для курения лицам, не достигшим 18 лет, была выявлена в 117 случаях. Другим частым нарушением стало отсутствие на витринах продавцов хорошо видимого для потребителей текста о запрете продажи этих товаров лицам, не достигшим 18 лет.



Нарушения одного из положений Закона об акцизах были выявлены только в 12 случаях. Среди них, например, оказались ошибки, связанные с обязательной продажей табачных изделий в закрытой упаковке. Недостатков в маркировке алкоголя не было выявлено вовсе.





В 3 217 случаях были выявлены нарушения Закона о защите прав потребителей. Наиболее частыми из них были неинформирование потребителя о цене предлагаемых товаров и услуг, несоблюдение принципов справедливости при продаже, невыдача чека на покупку товара, даже если потребитель просил об этом, или выдача чека без соблюдения необходимых процедур.