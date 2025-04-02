Тысячи словаков вышли на улицы в знак протеста против «российского» закона о неправительственных организациях

По всей стране проходят акции протеста под лозунгом «Нет российскому закону», который называют самой серьезной атакой на гражданское общество со времен авторитарного премьер-министра Владимира Мечиара. В Братиславе в шествии приняли участие около 10 000 человек. Люди несли транспаранты с надписью «Нет российскому закону» и выкрикивали лозунги «Хватит Фицо» и «Мы не отдадим Словакию».



«Этот антиконституционный закон касается не только неправительсвенных организаций — это атака на каждого активного человека в Словакии. Он означает государственные списки граждан, ограничение права на объединение, запугивание и контроль над людьми, которые осмеливаются выступать против правительства», — предупреждает гражданская инициатива «Мир для Украины». «Это закон, скопированный с российского законодательства, который позволяет ликвидировать гражданский сектор и привлекать к уголовной ответственности всех, кто не лоялен к власти», — добавили в инициативе.



Премьер-министр Роберт Фицо (Smer) возразил против того, чтобы называть закон «российским», заявив, что он основан на европейских стандартах. «Суть предложения заключается в том, что общественность должна знать о финансировании НПО (неправительственных организаций — прим. ред.) и о том, кому они служат», — заявил Фицо в Facebook.



«Оппозиция злоупотребляет протестами. Она не хочет, чтобы люди знали, например, о миллионах евро, полученных НПО, принадлежащими семье М. Шимечки (председатель оппозиционного движения „Прогрессивная Словакия“ — прим. ред.)», — заявил премьер-министр Словакии.