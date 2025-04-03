Высший административный суд: украинцам, получившим временную защиту в другой стране, не может быть отказано без оснований

В суд обратилась пожилая гражданка, которая ранее получила временную защиту в Бельгии, но хотела переехать в Чехию, чтобы побыть с семьей. Вторым рассмотренным лицом был глухонемой мужчина, который после начала войны был отправлен в Польшу, где, по его собственным словам, он подписал «представленные бумаги», не зная, что они предназначены для временной защиты.



Министерство не стало рассматривать оба заявления, сославшись на внутреннее законодательство, которое гласит, что их рассмотрение неприемлемо именно потому, что соответствующие лица ранее получили временную защиту в другом месте.



Однако Суд ЕС, куда Высший административный суд передал дело, счел, что «чешское законодательство противоречит законодательству ЕС», и напомнил, что, согласно соглашению между странами ЕС, украинцы, имеющие разрешение на проживание, также могут быть переселены в другое государство.



«Если они выберут Чехию и при этом откажутся от разрешения на проживание в первом государстве-члене ЕС, то им должны выдать разрешение здесь. Поэтому заявления о переезде из другого государства-члена в Чешскую Республику не могут быть возвращены без дальнейшего рассмотрения по существу», — заявил суд.



По данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Чехии находится более 400 000 беженцев из Украины, в том числе 113 000 мужчин в возрасте от 18 до 65 лет и 172 000 женщин в той же возрастной категории.