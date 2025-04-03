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Злинский зоопарк открыл новый крытый павильон для серебристых гиббонов

Новости 420on
5 апреля 2025
17:00
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Злинский зоопарк открыл новый крытый павильон для серебристых гиббонов, названный Gibonika. Теперь посетители смогут наблюдать за животными даже в холодное время года. До сих пор группа гиббонов состояла из четырех особей, а в пятницу у них родился малыш.
Новый вольер находится в азиатской части сада. Он был создан в результате реконструкции первоначальной крытой экспозиции серебристых гиббонов и тапиров и прилегающей к ней зоны для посетителей. Экспозиция была создана в 1996 году и уже не соответствовала установленным требованиям. Руководство сада решило изменить его и выделить только для гиббонов. Тапиры пока обитают в бывшем слоновьем павильоне, и в будущем они тоже переберутся в новое помещение.

В крытой экспозиции гиббонам отведено гораздо больше места, чем раньше. Площадь экспозиции составляет 120 квадратных метров, а высота - 4,5 метра. Павильон разделен на две части: одна - с ветками, другая - с канатами, по которым гиббоны передвигаются, прыгая между ними, как в естественной среде обитания. По веревкам и лестницам они выбираются из вольера на оригинальный островной экспонат под открытым небом.

«Гиббоны - теплолюбивые животные и проводят довольно много времени в закрытой среде обитания. Павильон приспособлен не только для гиббонов, но и для посетителей, которые могут наблюдать за ними в плохую погоду», - сказал директор сада Роман Хорски.

В пятницу родился новый малыш

Гиббоны быстро привыкли к новой обстановке. «Они уже освоились, используют все пространство», - говорит заводчица Марсела Чехова. Группа состоит из родительской пары, которая находится в зоопарке с 2014 года, двух старших детенышей, шестилетнего и трехлетнего, а в пятницу к ним добавился еще один детеныш. «С ней все в порядке, самка - опытная мать», - сказал смотритель. «Это символично - за день до официального открытия экспозиции, так что мы отмечаем не только открытие павильона, но и рождение детеныша», - сказал Хорски.

Новая экспозиция обошлась в четырнадцать миллионов крон.

зоопарк Злинский край Чехия
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