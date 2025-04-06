Аккаунт премьер-министра Чехии в сети X был взломан
8 апреля 2025
09:00
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Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в сети X был взломан, и во вторник утром на нем появились фальшивые сообщения. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Люция Михут Ешаткова. В сообщениях сообщалось, например, о нападении российской армии на чешских солдат или об ответных мерах на тарифы США.
«Несмотря на все меры безопасности, профиль премьер-министра в сети X был атакован сегодня утром», — сказала Ешаткова.
В одном из сообщений, которое появилось около 06:00 после атаки на аккаунт премьер-министра, говорилось о нападении российских войск «на чешские войска вблизи калининградской границы». Пресс-секретарь правительства подтвердила, что это не соответствует действительности. Калининградская область — российский эксклав, отделенный от остальной части Российской Федерации и граничащий с Литвой и Польшей.
В двух других сообщениях на аккаунте Фиалы во вторник утром на чешском и английском языках говорилось о подготовке санкций в ответ на тарифы США. Через несколько десятков минут после публикации эти посты исчезли.
Посты были написаны без явных ошибок. Однако, что необычно по сравнению с другими постами на аккаунте премьер-министра, все они содержали прямую видеотрансляцию. Однако каждая из этих предполагаемых трансляций содержала только неподвижное изображение без звукового сопровождения.
В 2023 году, например, хакерским атакам подверглись сайты канцелярии правительства Чешской Республики и других государственных учреждений. В прошлом году, например, хакеры атаковали сайты Министерства труда и социальных дел.
В одном из сообщений, которое появилось около 06:00 после атаки на аккаунт премьер-министра, говорилось о нападении российских войск «на чешские войска вблизи калининградской границы». Пресс-секретарь правительства подтвердила, что это не соответствует действительности. Калининградская область — российский эксклав, отделенный от остальной части Российской Федерации и граничащий с Литвой и Польшей.
В двух других сообщениях на аккаунте Фиалы во вторник утром на чешском и английском языках говорилось о подготовке санкций в ответ на тарифы США. Через несколько десятков минут после публикации эти посты исчезли.
Посты были написаны без явных ошибок. Однако, что необычно по сравнению с другими постами на аккаунте премьер-министра, все они содержали прямую видеотрансляцию. Однако каждая из этих предполагаемых трансляций содержала только неподвижное изображение без звукового сопровождения.
В 2023 году, например, хакерским атакам подверглись сайты канцелярии правительства Чешской Республики и других государственных учреждений. В прошлом году, например, хакеры атаковали сайты Министерства труда и социальных дел.
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