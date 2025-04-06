Аккаунт премьер-министра Чехии в сети X был взломан

«Несмотря на все меры безопасности, профиль премьер-министра в сети X был атакован сегодня утром», — сказала Ешаткова.



В одном из сообщений, которое появилось около 06:00 после атаки на аккаунт премьер-министра, говорилось о нападении российских войск «на чешские войска вблизи калининградской границы». Пресс-секретарь правительства подтвердила, что это не соответствует действительности. Калининградская область — российский эксклав, отделенный от остальной части Российской Федерации и граничащий с Литвой и Польшей.



В двух других сообщениях на аккаунте Фиалы во вторник утром на чешском и английском языках говорилось о подготовке санкций в ответ на тарифы США. Через несколько десятков минут после публикации эти посты исчезли.



Посты были написаны без явных ошибок. Однако, что необычно по сравнению с другими постами на аккаунте премьер-министра, все они содержали прямую видеотрансляцию. Однако каждая из этих предполагаемых трансляций содержала только неподвижное изображение без звукового сопровождения.



В 2023 году, например, хакерским атакам подверглись сайты канцелярии правительства Чешской Республики и других государственных учреждений. В прошлом году, например, хакеры атаковали сайты Министерства труда и социальных дел.