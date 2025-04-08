Украинцы привозили в Чехию своих соотечественников и получали пособия по фальшивым справкам. Так они «заработали» 11 миллионов крон

Детективы из полиции по борьбе с экономическими преступлениями города Брно обнаружили мошенничество, когда отслеживали подозрительные денежные потоки.



«Они вышли на след двух иностранцев из Восточной Европы, когда расследовали подозрения, что те помогали открывать банковские счета, через которые впоследствии переводились деньги от преступной деятельности. Вскоре выяснилось, что они ответственны за более серьезную преступную деятельность», — сказал пресс-секретарь полиции Павел Шваб.



Получив от своих соотечественников информацию о доступе и карты счетов, пара просто собирала деньги с гуманитарных пособий и снимала их в различных банкоматах во время своих поездок в Чехию.



«Во время одной из таких поездок обман раскрылся, и мужчина с женой оказались под стражей. Постепенно у преступников изъяли 74 кредитные карты и 12 телефонов, с помощью которых они управляли банковскими счетами. Успешная пара совершала преступления в течение года, а в более крупных масштабах — в течение последних пяти месяцев. В итоге преступники завладели автомобилем и финансами обвиняемых, общая стоимость изъятых средств превысила два с четвертью миллиона крон», — добавил Шваб.



За мошенничество обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.